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сегодня, 17:32
ФСБ задержала подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге
По словам одного из задержанных, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать". «У меня появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне помочь, и нас задержали. В дальнейшем я рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы их использовать», – сказал задержанный.
По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты и изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания. Злоумышленникам предъявлены обвинения.
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