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В России
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сегодня, 17:32

ФСБ задержала подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

ФСБ задержала четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершение теракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости. В ФСБ уточнили, что задержанные разделяют идеи запрещенной в РФ террористической организации и планировали устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Также ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт.

По словам одного из задержанных, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать". «У меня появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне помочь, и нас задержали. В дальнейшем я рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы их использовать», – сказал задержанный.

По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты и изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания. Злоумышленникам предъявлены обвинения.
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