Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Общество
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37 минут назад
Новый год в Липецке: как будет работать транспорт, куда сходить, где получить помощь
Подробная карта праздника у нас.
С Новым годом липчан поздравляют вокалисты супруги Ольга и Евгений Поляковы.
У земляков богатая творческая биография, они выступали на одной сцене С Сергеем Галаниным, Игорем Сарухановым, Ольгой Кормухиной и другими. Семь раз ездили на гастроли в Японию! А сегодня представляют клип на песню «Ночь счастливых надежд» на стихи Михаила Гуцериева, музыка Сергея Ревтова. Приятного просмотра.
Новогодний дождь
Днём в Липецке от +1 до +3 градусов. Новый Год немного смочит дождичком, но пройдут и осадки, больше характерные для зимы – снег и мокрый снег.
Сияй и лейся
Наши читатели спрашивали – будет ли в Липецке хотя бы один день, когда никому не отключат свет и воду. И вот он настал – 31 декабря. Мы бы объяснили аномалию не сколько заботой о гражданах, сколько тем, что коммунальщики тоже хотят спокойно отпраздновать. И храни нас Господь от аварий и незапланированных отключений.
Больницы, травмпункты, поликлиники
Вызвать сегодня врача на дом или навестить любимого доктора не получится – выходной. 1, 3, 5,7 января медучреждения тоже будут закрыты. Работают они 2 и 6 января, но по графику субботнего дня, т.е. до 14:00.
По субботнему графику будут работать и стоматологические поликлиники 2, 4, 6, 8 января - с 8 до 14 часов.
Врачам тоже хочется отдохнуть.
Где получить помощь
Если совсем плохо, то телефон скорой помощи – 03 со стационарных телефонов и 103 – с мобильных. Есть ещё единый номер экстренных служб - 112 с возможностью переключение на мобильную бригаду медиков.
В круглосуточном режиме работают все три городских травмпункта: БСМП №1 (Ул. Космонавтов, 39); «Свободный Сокол» (Ушинского, 10), «Липецк-Мед» (Коммунистическая, 24).
Неотложную стоматологическую помощь в это время готовы оказывать в Областной стоматологической поликлинике на Циолковского, 22. За помощью к офтальмологу можно обратиться в Областной клинический центр (бывшая облбольница №2) на улицу Ленина, 25.
Несовершеннолетним окажут помощь в областной детской больнице (ул. Московская, 6а), при этом подростки 15-17 лет уже могут обращаться и во взрослые травмпункты.
Почта, МФЦ
Многофункциональные центры будут работать 3 и 6 января: с 9:00 до 13:00, остальные дни на каникулах – выходные.
На Почте рабочие дни 2, 3, 4, 5 и 8 января. 6 января – сокращённый день.
Транспорт
В волшебную ночь 1 января автобусы будут ходить до часу ночи.
Затем 1 января транспорт станет довольно редким явлением – из-за сокращения пассажиропотока.
В мэрии по всем вопросам советуют обращаться в департамент городского транспорта по телефону (4742) 31-00-82, но мы не уверены, что в новогоднюю ночь кто-то по нему ответит.
Магазины
Сегодня ещё можно затариться всем необходимым – магазины работают по обычному графику. Маркетплейсы будут выдавать заказы до 19:00 к радости своих сотрудников, которых раньше заставляли работать и до 21 часа.
Ночные гулянья
Скажем коротко – отменены. Те, кто видел информацию, что их всё-таки решили провести, могут убедиться, что это фейк. Мэрия высказалась по этому вопросу.
Театр кукол
А днём, пока запрет ещё не вступил в силу, можно сгонять с ребёнком, например, в Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74).
Новогодний спектакль про кражу
В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) третий день подряд закатит представление Театр маленьких марионетов. В 12:00 он вновь покажет спектакль «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).
Карнавал
Самое главное, громкое и шумное празднование Нового Года сегодня в Липецком государственном академическом театре драмы (пл. Театральная, 2).
Дорогие липчане! Очередной год вы провели вместе с GOROD48 – надеемся, к нашей общей радости. Новости были разными – радостными и не очень. Мы делали и продолжаем делать своё дело честно – вы всегда в курсе последних событий. Желаем вам в 2025 году больше приятных новостей. Которые мы не устанем вам поставлять. Лишь сегодня в полночь отвлечемся – всего на минуточку на праздничный бокал шампанского. А потом снова за работу, потому что жизнь никогда не замирает на месте. Хотите чувствовать ей пульс – продолжаете заходить на сайт, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы поздравляем вас и всё так же ждём 24/7 снова и снова.
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