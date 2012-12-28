Новый год в Липецке: как будет работать транспорт, куда сходить, где получить помощь

Подробная карта праздника у нас.

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Днём в Липецке от +1 до +3 градусов. Новый Год немного смочит дождичком, но пройдут и осадки, больше характерные для зимы – снег и мокрый снег.











Наши читатели спрашивали – будет ли в Липецке хотя бы один день, когда никому не отключат свет и воду. И вот он настал – 31 декабря. Мы бы объяснили аномалию не сколько заботой о гражданах, сколько тем, что коммунальщики тоже хотят спокойно отпраздновать. И храни нас Господь от аварий и незапланированных отключений.









Вызвать сегодня врача на дом или навестить любимого доктора не получится – выходной. 1, 3, 5,7 января медучреждения тоже будут закрыты. Работают они 2 и 6 января, но по графику субботнего дня, т.е. до 14:00.











В круглосуточном режиме работают все три городских травмпункта: БСМП №1 (Ул. Космонавтов, 39); «Свободный Сокол» (Ушинского, 10), «Липецк-Мед» (Коммунистическая, 24).











Многофункциональные центры будут работать 3 и 6 января: с 9:00 до 13:00, остальные дни на каникулах – выходные.









Затем 1 января транспорт станет довольно редким явлением – из-за сокращения пассажиропотока.













Сегодня ещё можно затариться всем необходимым – магазины работают по обычному графику. Маркетплейсы будут выдавать заказы до 19:00 к радости своих сотрудников, которых раньше заставляли работать и до 21 часа.















Скажем коротко – отменены. Те, кто видел информацию, что их всё-таки решили провести, могут убедиться, что это фейк. Мэрия высказалась по этому вопросу.













Театр кукол





А днём, пока запрет ещё не вступил в силу, можно сгонять с ребёнком, например, в Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74).













В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) третий день подряд закатит представление Театр маленьких марионетов. В 12:00 он вновь покажет спектакль «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).













Самое главное, громкое и шумное празднование Нового Года сегодня в Липецком государственном академическом театре драмы (пл. Театральная, 2).













С Новым годом липчан поздравляют вокалисты супруги Ольга и Евгений Поляковы.У земляков богатая творческая биография, они выступали на одной сцене С Сергеем Галаниным, Игорем Сарухановым, Ольгой Кормухиной и другими. Семь раз ездили на гастроли в Японию! А сегодня представляют клип на песню «Ночь счастливых надежд» на стихи Михаила Гуцериева, музыка Сергея Ревтова. Приятного просмотра.По субботнему графику будут работать и стоматологические поликлиники 2, 4, 6, 8 января - с 8 до 14 часов.Врачам тоже хочется отдохнуть.Если совсем плохо, то телефон скорой помощи – 03 со стационарных телефонов и 103 – с мобильных. Есть ещё единый номер экстренных служб - 112 с возможностью переключение на мобильную бригаду медиков.Неотложную стоматологическую помощь в это время готовы оказывать в Областной стоматологической поликлинике на Циолковского, 22. За помощью к офтальмологу можно обратиться в Областной клинический центр (бывшая облбольница №2) на улицу Ленина, 25.Несовершеннолетним окажут помощь в областной детской больнице (ул. Московская, 6а), при этом подростки 15-17 лет уже могут обращаться и во взрослые травмпункты.На Почте рабочие дни 2, 3, 4, 5 и 8 января. 6 января – сокращённый день.В волшебную ночь 1 января автобусы будут ходить до часу ночи.Со 2 по 8 января автобусы будут работать по графику выходного дня. Это значит, что единиц техники станет меньше обычного из-за того, что липчане не так интенсивно пускаются в поездки.В мэрии по всем вопросам советуют обращаться в департамент городского транспорта по телефону (4742) 31-00-82, но мы не уверены, что в новогоднюю ночь кто-то по нему ответит.Если вы проголодаетесь утром 1 января, то придётся искать круглосуточные магазины. Большинство продуктовых торговых точек, в том числе – ретейлеры возобновят работу не раньше 13:00.Как же праздновать? Не забываем, что Новый Год – семейный праздник. Тем более что по ТВ покажут роскошные «голубые огоньки» без всяких там Пугачёвых и других артистов, которых нельзя называть. Правда, согласно опросам, примерно 20 процентов россиян эти шоу бесят, но здесь мы ничего не можем поделать. Кушайте оливьешку.В 10:00 покажут спектакль Машенька и медведь», после которого состоится гулянье у ёлки с учёным котомПосле шоу – небольшой мастер-класс для малышей по управлению марионетками и в финале – встреча с Дедом Морозом. Количество мест ограничено, но зато билет на одного ребёнка даёт право прохода и одному взрослому.В 17:00 артисты устроят костюмированный карнавал (12+), подробности которого пока держат в секрете.