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В Тербунском районе умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
В 1943 году Алексей Калмыков с командой саперов разминировал территорию района. А в 1944-м был призван в армию.
Алексей Павлович Калмыков родился 31 марта 1924 года в деревне Дубровка Тербунского района в многодетной семье. Как пишет местная газета «Маяк», трое его братьев прошли Великую Отечественную войну, причём все остались живы, старший получил ранение в ногу.
Будучи младшим в семье, Калмыков в 1943 году принимал участие в разминировании Тербунского района. А в 1944-м году призвали и его, зачислив в стрелковый полк, который размещался в Тамбовской области. Там Алексей постигал профессию снайпера.
В 1945 году, когда победа была уже близка, полк перебросили в Германию, где Алексей Калмыков прослужил шесть лет. Работал в автошколе инструктором по вождению. Демобилизовался в 1951 году, вернулся на родину. До выхода на пенсию работал шофером в местном колхозе.
У ветерана остались двое детей, четверо внуков, две правнучки и три правнука.
Добавим, что сейчас в базе данных управления соцполитики состоят более 70 жителей области старше 100 лет. Но это примерная цифра: и по естественным причинам, и по особенностям формирования базы.
По данным пресс-службы отделения Социального фонда России по Липецкой области, на 24 декабря в Липецкой области было 74 долгожителя старше 100 лет.
Фото - vk.com/mayak_48
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