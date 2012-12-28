На двух десятках улиц отключат холодную воду

22 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат потребителям 20 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 к.1 по улице М. Расковой, №№ 1, 1а, 2, 4, 6 по улице Крупской, № 25 по улице Осипенко, №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 2, 4 по улице Фестивальной, №№ 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34б, 34в, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, также жители частного сектора улиц Ботанической, Железнякова, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Медицинской, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.