В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
2626
сегодня, 13:59
6
На двух десятках улиц отключат холодную воду
22 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат потребителям 20 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
2
2
2
Комментарии (6)