В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
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сегодня, 09:43
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Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
ГИБДД провела новогоднюю профилактическую акцию.
Доброта и милая улыбка моментально исчезали с лица новогоднего волшебника (в офицерском звании) при виде тех, кто нарушает правила перевозки несовершеннолетних. За три дня акции «Внимание – каникулы!» автоинспекторы выявили 96 таких нарушений.
За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, а за неиспользование ремней безопасности – 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.
Фото Telegram-канала «Госавтоинспекция Липецкой области»
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