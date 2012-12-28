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1124
сегодня, 09:43
10

Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать

ГИБДД провела новогоднюю профилактическую акцию.

Сотрудники ГИБДД в течение трёх дней – с 17 по 19 декабря поощряли подарками липецких водителей, которые перевозят детей по правилам. Для этого автоинспекторам пришлось облачиться в костюмы Дедов Морозов – они останавливали автомобили, и если убеждались, что ребёнок находится в безопасности, дарили сладкие подарки, а также световозвращатели.

Доброта и милая улыбка моментально исчезали с лица новогоднего волшебника (в офицерском звании) при виде тех, кто нарушает правила перевозки несовершеннолетних. За три дня акции «Внимание – каникулы!» автоинспекторы выявили 96 таких нарушений.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, а за неиспользование ремней безопасности – 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.

Фото Telegram-канала «Госавтоинспекция Липецкой области»
ГИБДД
ПДД
Новый Год
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Комментарии (10)

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Гость 48
сегодня, 20:20
Они и так ряженые, хорошо по голове никто не настучал этим Дед Морозам.
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Дед Мороз.
сегодня, 17:25
А что больше, подарков раздали или выписали штрафы?
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Коап
сегодня, 14:27
Где прописано в доках
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Такса глубоководная.
сегодня, 12:34
Стыдно. За Сокол. Посмотрите какая грязная пешеходная зона. Какая грязь на остановках. Вы когда начнёте мыть. Проехало 3 трактора и всё?
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Васёк
сегодня, 12:30
Доброта и улыбка моментально исяезали и в голове начинался математический процесс высчитывания процентов.
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Партработник
сегодня, 11:44
Из года в год одно и тоже. Одна показуха. Какой результат от этих мероприятий? Пусть лучше дед мороз ходит и ямы на дорогах выявляет. А тут он слепой, он ям не видит.
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У нас
сегодня, 11:26
Даже дед Мороз штрафы собирает, а погоду в зимнее время не соблюдает
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ПДД
сегодня, 11:07
Какие основания останавливаться по требованию Д. Мороза???
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Психическая атака
сегодня, 11:06
Представляете, какая психологическая травма у ребенка будет, когда он увидел, что Дед Мороз выписывает штраф отцу или матери! Ужас!
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Зося
сегодня, 10:54
Зачем гаишники сами создают аварийную обстановку. Очередные Креативщики.
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