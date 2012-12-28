Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать

ГИБДД провела новогоднюю профилактическую акцию.

Сотрудники ГИБДД в течение трёх дней – с 17 по 19 декабря поощряли подарками липецких водителей, которые перевозят детей по правилам. Для этого автоинспекторам пришлось облачиться в костюмы Дедов Морозов – они останавливали автомобили, и если убеждались, что ребёнок находится в безопасности, дарили сладкие подарки, а также световозвращатели.Доброта и милая улыбка моментально исчезали с лица новогоднего волшебника (в офицерском звании) при виде тех, кто нарушает правила перевозки несовершеннолетних. За три дня акции «Внимание – каникулы!» автоинспекторы выявили 96 таких нарушений.За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, а за неиспользование ремней безопасности – 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.