У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок
Сегодня в Липецке: первый утренник, Дед Мороз без мешка, но с карманами – липчане считают лучшим подарком деньги
Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами
Происшествия
750
29 минут назад
3
Автомобиль такси врезался в столб: водитель погиб, его пассажиры в больнице
За сутки на дорогах области один человек погиб и трое — получили травмы.
Еще одна авария произошла вчера утром в Грязинском районе на дороге Орел – Тамбов. 61-летний водитель «Лады Гранты» сбил 54-летнего мужчину, а затем столкнулся со стоящим автомобилем «Ниссан». Пешехода госпитализировали.
0
5
0
0
1
Комментарии (3)