Автомобиль такси врезался в столб: водитель погиб, его пассажиры в больнице

За сутки на дорогах области один человек погиб и трое — получили травмы.



Около шести утра 17 декабря в Хлевенском районе на трассе «Дон» 42-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в световую опору. От удара водитель погиб на месте, а двух его пассажиров с травмами госпитализировали.Еще одна авария произошла вчера утром в Грязинском районе на дороге Орел – Тамбов. 61-летний водитель «Лады Гранты» сбил 54-летнего мужчину, а затем столкнулся со стоящим автомобилем «Ниссан». Пешехода госпитализировали.