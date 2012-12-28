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29 минут назад
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Автомобиль такси врезался в столб: водитель погиб, его пассажиры в больнице

За сутки на дорогах области один человек погиб и трое — получили травмы.

Около шести утра 17 декабря в Хлевенском районе на трассе «Дон» 42-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в световую опору. От удара водитель погиб на месте, а двух его пассажиров с травмами госпитализировали.

Еще одна авария произошла вчера утром в Грязинском районе на дороге Орел – Тамбов. 61-летний водитель «Лады Гранты» сбил 54-летнего мужчину, а затем столкнулся со стоящим автомобилем «Ниссан». Пешехода госпитализировали.

авария
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Комментарии (3)

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Ком Ментарий
7 минут назад
Назвался таксистом - будь добр: соответствуй умению возить людей!
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Гость
11 минут назад
Самоуничтожаются овощи, благодаря, в кавычкам которым, такси опускается всё ниже.
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Правда
14 минут назад
Утро начинается, начинается... Берегите себя и тех, чья жизнь зависит от вас. Быстро едешь, медленно понесут. Зачем спешить? На верху принимают круглосуточно и каждый день.
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