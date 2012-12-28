Липчанин где жил там и воровал – в воронежской общаге

Житель Липецка ломал личинки замков и проникал в комнаты

В полицию Воронежа обратились двое жителей общежития, расположенного в Ленинском районе. В их комнаты кто-то забрался и украл деньги. Общая сумма украденного составила 88 тысяч рублей.Полицейские вскоре задержали вора. Им оказался липчанин, живший в том же общежитии. Раньше он был уже судим за воровство.«Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что проживал в том же общежитии и совершал кражи в период отсутствия потерпевших. Похищенные денежные средства тратил на личные цели. В настоящее время по данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания», — сообщили в ГУМВД Воронежа.