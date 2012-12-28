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На окружной перевернулся микроавтобус
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
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Липчанин где жил там и воровал – в воронежской общаге
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Происшествия
1758
вчера, 18:58
3

Липчанин где жил там и воровал – в воронежской общаге

Житель Липецка ломал личинки замков и проникал в комнаты

В полицию Воронежа обратились двое жителей общежития, расположенного в Ленинском районе. В их комнаты кто-то забрался и украл деньги. Общая сумма украденного составила 88 тысяч рублей.

Полицейские вскоре задержали вора. Им оказался липчанин, живший в том же общежитии. Раньше он был уже судим за воровство.

«Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что проживал в том же общежитии и совершал кражи в период отсутствия потерпевших. Похищенные денежные средства тратил на личные цели. В настоящее время по данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания», — сообщили в ГУМВД Воронежа.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Это
вчера, 22:57
Неизлечимая клептомания
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65+
вчера, 21:47
Даже хорёк где живёт не ворует кур .
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*
вчера, 20:35
Подлый человечишка.
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