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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: у нас появился свой «Мик Джаггер», талантливая певица споёт на японском

Рассказываем всё, что нужно знать про наступивший уикенд.

Человек-оркестр

Открываем рубрику выходного дня очередным клипом Гордея Харитонова. Напомним, что человек-оркестр работает в необычном стиле – он умудряется в одиночку исполнять песни целых музыкальных групп. Гордей отдельно играет на гитаре, затем – на барабане и т.д., всё это записывает на видео, а потом монтирует музыкальный клип.Получается - один за всех!

Сегодня он представляет на суд читателей GOROD48 песню группы «The Rolling Stones» под названием «Doom And Gloom».

- Захотелось записать что-то прям бодрое и даже хулиганское. И, конечно, сразу вспомнил про этих великих и неугомонных стариков рок-н-ролла, - объяснил свой выбор Гордей.

P.S. Поздравляем уникума с недавним Днём рождения, желаем всего наилучшего и дальнейших творческих успехов.



Ласковая зима

В Липецке по-прежнему не ждут больших минусовых температур. В субботу, 14 декабря, прогнозируют от -5 до -7 градусов, день пройдёт без существенных осадков. В воскресенье, 15 декабря, немного потеплеет – от -1 до -3 градусов, пройдёт небольшой снег.

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Отключение воды

«Как я провел выходные без холодной воды?» - воспоминания на эту тему останутся у жителей десятков улиц. В субботу с 10:00 будут терпеливо ждать конца ремонта жители улиц 8-е Марта, 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4,24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Левобережной, 1, 1а, 1в, 3, 5; М. Горького, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19; Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г; Школьной, 24; на площади Мира, 1д, 1д/1; в переулке Кочубея, 1.

Трудности разделят и те, кто живет в частном секторе на улицах Большие Ключи, Верхней, Волжской, Джамбула, Каменный Лог, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-1, Крымской 2-й, Леваневского, Логовой, Островского, Пляжной, Подовражной, Пригородной, Санатарной, Школьной, Шмидта, Чаплыгина, в переулке Кочубея.

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В воскресенье с 10:00 расстанутся с удобствами до окончания ремонтных набот на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б; Интернациональной, 5а, 5б;Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Плеханова, 8, 10; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; площади Плеханова, 5; проспекте Победы, 22.

Отключения света

14 декабря с 09:00 до 18:00 прекратят подачу электричества в садоводческое товарищество «Пусковые двигатели».

А в промежутке с 09:00 до 18:00 будут монтировать приборы учёта и отключать свет на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой; Алмазной; Земляничной, 21, 29; Индустриальной, 44; Надежды. 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Н.К. Крупской 2, 4, 6; Московской, 30е; Осипенко, 13, 15, 17, 19, 21; Папанина; Полиграфической; Прокатной, 22, 24, 26, 28; Славянской; Сливовой, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Суворова, 16, 18, 20; Чехова, 2а; на проезде Каштановом, 1; Елецком шоссе; в переулке Виноградном.

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15 декабря с 09:00 до 18:00 трехчасовые отключения ждут жителей улиц Абрикосовой; Земляничной, 21, 29; Московской, 30е; Надежды, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Папанина; Славянской; Сливовой, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Елецкого шоссе; проезда Каштанового, 1; переулка Виноградного.

Музыка кино

Музыка в субботу будет звучать везде, даже в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. В 14:00 здесь состоится творческая встреча со студентами и преподавателями Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова (12+).

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Прозвучат мелодии из известных кинофильмов. Вход свободный.

Рождественская комедия

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) на выходных предложит зрителям спектакль «Вечера на хуторе» (16+).

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Музыкальная комедия по произведению Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Длится 2 часа 40 минут с одним антрактом.

Театр Толстого

В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) для юных зрителей приготовили 14 декабря сказку «Гуси-лебеди», а 15 декабря – «Дюймовочку». Спектакли начнутся в 11:00.

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Взрослую публику приглашают в субботу в 18:00 на классику по П.Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро» (12+). А в воскресенье в 18:00 на сцене комедия положений по произведению Р.Ламуре «Супница. Винная карта одного преступления» (18+).

Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…

Кукольный театр взрослым

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) 14 декабря в 18:00 ждут взрослую публику на спектакль «Восемь любящих женщин» (18+).

В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?

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15 декабря в 11:00 «кукольники» покажут спектакль для детей «Как папа был маленьким» (6+).

Кино

Областной Центр культуры, народного творчества и вино (ул. Космонавтов, 54а) продолжает серию кинопоказов в выходные дни. На очереди мультик «Северные амуры». Россия, 2023. Режиссёр Руслан Тавабилов (6+).

История о пяти башкирах, которым предстоит пройти две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года. Французы прозвали их Северными амурами в честь божества любви Амура — поскольку конники были вооружены луком и стрелами. Они неожиданно нападали на неприятеля и так же резко уходили в тыл, оставаясь неуловимыми.

Роли озвучивали: Радик Юльякшин, Назифа Кадырова, Идрис Газиев.



Сеансы 14 декабря в 15:00, 15 декабря в 12:00 и в 15:00.

Японский вечер в филармонии

Достойным завершением выходных станет концерт «Миядзаки: взрослый ребёнок» (12+) в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 15 декабря в 17:00.

Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко) по многочисленным просьбам повторяет концерт-путешествие по культовым работам всемирно известного японского режиссера аниме Хаяо Миядзаки. Прозвучит музыка из фильмов «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров», «Ветер крепчает».

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Анастасия Пименова

Кроме того, вокалистка-полиглот Липецкой филармонии Анастасия Пименова исполнит несколько песен на японском языке.

Сценарий — Юлия Моисеенко, видеоряд — София Володина, голос за кадром — Глеб Пономарёв.

P.S. А вот субботник концерт «Бетховен и Вайнберг» по техническим причинам пришлось отменить. Зрители могут сдать билеты, но не волнуйтесь – позже это выступление обязательно состоится.

Вернисаж

Нечасто по воскресеньям открывают новые выставки, но 15 декабря в 17:01 это случится в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

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На выставке «Мироотражение» (12+) свои работы в различных техниках графики и живописи представят выпускницы художественно-графического факультета ЛГПУ и педагоги Детской художественной школы им. В.И. Сурикова Яна Кривопускова и Регина Монтай.

Вход на открытие свободный.

Новогодняя импровизация

Если уж заглянете воскресным вечером в «Библиотеку», то можете остаться в 19:33 и на вечер импровизации от «Клуба липецкой комедии» (18+).

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Жанр всем известный: комедианты придумывают шутки на ходу, исходя из вводных, которые им дают зрители. Но в этот раз обещают сюрприз…

Садоводам и огородникам

А в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) в воскресенье в 10:30 ждут любителей садоводства.

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Агроном Людмила Дорофеева из Лебедяни проведёт семинар на тему Овощная грядка. Секреты получения отличных урожаев». Занятие пройдёт в форме вопросов и ответов. Что же – готовь телегу (с урожаем) зимой…

Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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Комментарии (2)

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Александр
сегодня, 12:15
Гордей молодец. Порадовал.
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Электорат
сегодня, 11:17
Доброго утра нашим сладеньким депутатам.
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