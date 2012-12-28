Мать в порыве гнева едва не зарезала сына

Причиной семейной ссоры стала безработица. За нападение с ножом на сына 50-летняя женщина отправилась на три года в колонию.

Грязинский городской суд приговорил 50-летнюю женщину к трём годам колонии общего режима за нападение с ножом на сына. Мать осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).Кровавый конфликт между матерью и сыном произошёл вечером 5 июня этого года на улице Ленинской в Грязях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, участники конфликта были пьяны. Но пили мать и сын порознь. Причиной ссоры стало то, что сын был безработным, и подвыпившая мать стала ему высказывать претензии по этому поводу — сама женщина работала швеёй. Разговор сначала перешёл в нецензурную брань, а потом, когда мать услышала из коридора мат в свой адрес, и в поножовщину.Женщина схватила кухонный нож, подошла к находящемуся в прихожей сыну и со злости нанесла ему один удар в живот. Мужчина даже не сразу понял, что произошло. А женщина тут же испугалась, одумалась, бросила нож на стол на кухне и стала оказывать сыну первую помощь. Также она сама позвонила на номер «112», вызвав домой полицию и скорую, и сообщив, что порезала сына.Сын получил проникающее ранение с повреждением печени и внутрибрюшным кровотечением. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение Грязинской центральной районной больницы. По заключению судмедэкспертов, его здоровью был причинён тяжкий вред.Сразу после преступления женщина написала явку с повинной. Женщина призналась, что не хотела и не собиралась убивать сына. У него она попросила прощение за порыв злости.