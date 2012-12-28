Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей

41-летнему липчанину теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ещё в ноябре из припаркованного у дома на улице Дачной в Липецке автомобиля «Хонда», принадлежащего 38-летнему липчанину, украли строительные инструменты, сотовый телефон и рюкзак с вещами — всего имущества на 160 тысяч рублей. Сейчас кража раскрыта.«Подозревают 41-летнего липчанина. Проходя мимо автомобиля, он заприметил в нем строительные инструменты. Украденные вещи он спрятал у себя дома. Похищенное изъято. Мужчина на время следствия находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.