Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В лесу под Липецком нашли тело 37-летнего мужчины
Происшествия
Сбитая в Усмани 21-летняя девушка умерла в больнице
Происшествия
Мэрия Липецка борется с незаконными постройками
Общество
Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа
Происшествия
«Помогите! У нас лифт месяц не работает!»
Общество
38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
Происшествия
«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель
Происшествия
Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
Общество
Читать все
Мэрия Липецка борется с незаконными постройками
Общество
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Общество
Статистика: в Липецкой области за неделю вновь подорожали мясо, рыба и молочные продукты
Экономика
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Роман Ченцов: «Мы ограничены по бюджету, но на ремонт памятников к 80-летию Победы средства найдем»
Общество
Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
Общество
Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Общество
Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей
Происшествия
Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками
Общество
С начала года липчане 174 раза пожаловались на раздражающий шум
Общество
Читать все
Происшествия
910
сегодня, 09:29
1

Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей

41-летнему липчанину теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ещё в ноябре из припаркованного у дома на улице Дачной в Липецке автомобиля «Хонда», принадлежащего 38-летнему липчанину, украли строительные инструменты, сотовый телефон и рюкзак с вещами — всего имущества на 160 тысяч рублей. Сейчас кража раскрыта.

«Подозревают 41-летнего липчанина. Проходя мимо автомобиля, он заприметил в нем строительные инструменты. Украденные вещи он спрятал у себя дома. Похищенное изъято. Мужчина на время следствия находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
кража
1
0
2
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ромео
48 минут назад
По телефону этого оленя и вычислили)))
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru