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Происшествия
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сегодня, 09:29
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Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей
41-летнему липчанину теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
«Подозревают 41-летнего липчанина. Проходя мимо автомобиля, он заприметил в нем строительные инструменты. Украденные вещи он спрятал у себя дома. Похищенное изъято. Мужчина на время следствия находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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