Липчанин заплатит штраф за сообщение в мессенджере

Мужчина остался недоволен работой юриста и написал ему отзыв в мессенджере, который был признан оскорблением.

52-летнего липчанина привлекли к административной ответственности за оскорбление (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ): мужчину оштрафовали на 3 000 рублей за отправленное в мессенджере сообщение.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина пользовался услугами юриста и остался недоволен его работой, о чём и сообщил ему в мессенджере. Но юриста такой отзыв сильно обидел и он написал заявление об оскорблении.В результате сообщение с неприличными высказыванием было отдано на экспертизу лингвисту университета, и он счёл слова клиента юриста унижающими честь и достоинство и несущими оскорбительный характер.