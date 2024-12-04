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2427
04.12.2024 16:57
15

Липчанин заплатит штраф за сообщение в мессенджере

Мужчина остался недоволен работой юриста и написал ему отзыв в мессенджере, который был признан оскорблением.

52-летнего липчанина привлекли к административной ответственности за оскорбление (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ): мужчину оштрафовали на 3 000 рублей за отправленное в мессенджере сообщение.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина пользовался услугами юриста и остался недоволен его работой, о чём и сообщил ему в мессенджере. Но юриста такой отзыв сильно обидел и он написал заявление об оскорблении.

В результате сообщение с неприличными высказыванием было отдано на экспертизу лингвисту университета, и он счёл слова клиента юриста унижающими честь и достоинство и несущими оскорбительный характер.
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Ой - ой!
вчера, 14:54
Обидчивый какой ! Рекламировать себя хорошо научились ! А за результаты работы - никакой ответственности !
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Фио
вчера, 14:10
Юриста сообщите, чтобы с ним не связываться
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Правда
вчера, 14:10
всегда больно колит. Имя юриста сообщите, чтобы этого спеца стороной обходить
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мессенждер
вчера, 09:05
какой? Если уж упомянули приложение-пишите хотя бы название, итак половина вашей инфы-муть с ошибками
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Гость
вчера, 08:25
Юрист молодец, знает права и сумел применить их на практике
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Гость
04.12.2024 22:03
Город, а фамилии участников не знаете?
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Житель
04.12.2024 22:00
Боится значит правды
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Фауст
04.12.2024 19:35
А почему за лесть не штрафуют.., это тоже самое, только с другим знаком...
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Гостья
04.12.2024 18:54
Так то спасибо ему за отзыв, будем знать к кому не ходить. Пусть без мата продублирует, а то наверное удалить заставили. А отмечать плохих юристов надо.
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Житель города
04.12.2024 18:53
Этого юриста в дворники. Там ему рабочее место.
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