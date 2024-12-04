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Общество
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04.12.2024 16:57
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Липчанин заплатит штраф за сообщение в мессенджере
Мужчина остался недоволен работой юриста и написал ему отзыв в мессенджере, который был признан оскорблением.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина пользовался услугами юриста и остался недоволен его работой, о чём и сообщил ему в мессенджере. Но юриста такой отзыв сильно обидел и он написал заявление об оскорблении.
В результате сообщение с неприличными высказыванием было отдано на экспертизу лингвисту университета, и он счёл слова клиента юриста унижающими честь и достоинство и несущими оскорбительный характер.
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