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Общество
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52 минуты назад
За сданное в этом году оружие липчанам выплатили более 1,5 миллионов рублей
Выплаты за добровольно сданное оружие увеличены в два раза.
Напомним, в конце 2023 года областной Совет в два раза увеличил вознаграждение за добровольно сданное оружие. Тогда, выступая перед депутатами, начальник областного управления административных органов Игорь Гречуха сообщил, что на территории Липецкой области в розыске находится более 1,5 тысяч единиц оружия. А увеличение выплат должно мотивировать жителей региона его сдавать.
— Оборот незаконного оружия в Липецкой области уменьшается. Этому может быть масса причин, в том числе и увеличение выплат. Видимо, владельцы желают оружие сдавать. При добровольной сдаче оружия и боеприпасов закон освобождает от любого вида ответственности — рассказал сегодня Геннадий Калинин.
До недавнего времени добровольно сданное оружие утилизировали. После того, как в августе текущего года были внесены изменения в Федеральный закон «Об оружии», годное для производства выстрела оружие направляют на СВО.
— Гражданское гладкоствольное оружие востребовано для борьбы с беспилотниками, — сказал Геннадий Калинин. — После вступления в силу поправок в закон «Об оружии» из того оружия, которое подлежит утилизации моим подразделением отобрано около 400 стволов. В войсковые части приграничья и на новые территории передано более 250 стволов, которые, к счастью, работают по БПЛА, и работают очень результативно. Только за несколько прошедших дней более сотни «птичек» наши стволы опустили на землю и сохранили, наверное, десятки, если не сотни жизней, как мирных жителей, так и наших бойцов.
С начала года сотрудники Росгвардии совместно с участковыми уполномоченными полиции провели 5 701 проверку обеспечения сохранности оружия. По результатам проверок привлекли к административной ответственности 439 липчан, у них изъяли 565 единиц оружия и 1246 патронов различного калибра.
Сегодня легально владеют огнестрельным оружием около 23 тысяч жителей Липецкой области. В их пользовании находится свыше 38 тысяч единиц различного огнестрела.
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