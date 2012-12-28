38-летний грязинец приехал в гости и выбил глаз хозяину

Причиной драки стал вопрос о службе в армии. В результате мужчина полностью лишился зрения на один глаз.

38-летний житель села Ярлуково Грязинского района получил три года исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому, которому он выбил глаз. Также он должен выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай произошёл ещё в 2022 году. Потерпевший раньше работал с сожительницей подсудимого и вечером 13 августа приехал к знакомым со своей дочерью и женой, прихватив бутылку водки. Мужчины выпили и затем гость уговорил знакомых на ответный визит, и они поехали в посёлок Совхоз Песковатский Грязинского района на автомобиле газовой службы.Женщины пошли в дом, а мужчины — в гараж продолжать пить. Тем более для удобства там было всё необходимое: стол, диван, лавочка. Они сели за стол, хозяин налил себе рюмку водки. Дальше, по словам подсудимого, вопреки законам гостеприимства, хозяин слово за слово начал ему грубить, и даже сказал, что разобьет ему лицо. После этого приятели вышли из гаража на разборки на улицу. А потом потерпевший встал в стойку, сжал кулаки и спросил у гостя, служил ли он, на что тот ответил, что нет. И тогда хозяин высказался, что если тот не служил, значит в геополитическом споре он за другую сторону, и даже попытался его за это ударить. Но гость увернулся и ударил в ответ кулаком в правый глаз. Хозяина тут же развернуло вокруг оси и он упал лицом вниз.Гость вернулся в гараж, взял свой пластиковый переносной холодильник и направился за сожительницей, чтобы уехать домой. Но хозяин снова бросился драться и порвал ему футболку. В ходе второго раунда гость снова зарядил хозяину в бровь. И после этого, по словам подсудимого, уже жена потерпевшего бежала за гостем с топором…Как бы там ни было, того, кто не служил, теперь осудили. Его оппоненту диагностировали контузию правого глазного яблока тяжёлой степени. Действия подсудимого были квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть.