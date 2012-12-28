Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке подрались таксистка и её пассажирка: в конфликте разбираются полицейские
Происшествия
33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь
Происшествия
У липчанки остановилось дыхание после приёма витаминов
Здоровье
Майора ГАИ обвинили в распространении порнографии
Общество
Разнорабочего насмерть придавило соломой: исполнительного директора предприятия ждёт суд
Происшествия
38-летняя липчанка утонула в своей ванной
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На трассе «Липецк – Данков» «Лада» врезалась в разворачивавшийся «Хендай»
Происшествия
Липецка вечЁрка: выпавшая из окна девочка, конечная остановка на Белана и премия за кота
Общество
«Она меня чуть не задавила»: конфликт таксистки и пассажирки вышел за пределы драки
Происшествия
Читать все
38-летняя липчанка утонула в своей ванной
Происшествия
Ёлочные базары в Липецке заработают 15 декабря
Общество
61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
Происшествия
Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
Общество
Бюджет Липецка получил полмиллиарда от продажи завода «Прогресс»
Общество
В Липецке в столб у дороги врезалась «Лада-Самара» с ивановскими номерами
Происшествия
38-летний грязинец приехал в гости и выбил глаз хозяину
Происшествия
Бюджет Липецка в очередной раз увеличили по доходам и расходам
Общество
НЛМК победил в конкурсе лучших природоохранных практик
НЛМК Live
В Липецке провели первую операцию с помощью 3Д «микроскопа»
Общество
Читать все
Происшествия
407
41 минуту назад
3

38-летний грязинец приехал в гости и выбил глаз хозяину

Причиной драки стал вопрос о службе в армии. В результате мужчина полностью лишился зрения на один глаз. 

38-летний житель села Ярлуково Грязинского района получил три года исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому, которому он выбил глаз. Также он должен выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай произошёл ещё в 2022 году. Потерпевший раньше работал с сожительницей подсудимого и вечером 13 августа приехал к знакомым со своей дочерью и женой, прихватив бутылку водки. Мужчины выпили и затем гость уговорил знакомых на ответный визит, и они поехали в посёлок Совхоз Песковатский Грязинского района на автомобиле газовой службы.

Женщины пошли в дом, а мужчины — в гараж продолжать пить. Тем более для удобства там было всё необходимое: стол, диван, лавочка. Они сели за стол, хозяин налил себе рюмку водки. Дальше, по словам подсудимого, вопреки законам гостеприимства, хозяин слово за слово начал ему грубить, и даже сказал, что разобьет ему лицо. После этого приятели вышли из гаража на разборки на улицу. А потом потерпевший встал в стойку, сжал кулаки и спросил у гостя, служил ли он, на что тот ответил, что нет. И тогда хозяин высказался, что если тот не служил, значит в геополитическом споре он за другую сторону, и даже попытался его за это ударить. Но гость увернулся и ударил в ответ кулаком в правый глаз. Хозяина тут же развернуло вокруг оси и он упал лицом вниз.

Гость вернулся в гараж, взял свой пластиковый переносной холодильник и направился за сожительницей, чтобы уехать домой. Но хозяин снова бросился драться и порвал ему футболку. В ходе второго раунда гость снова зарядил хозяину в бровь. И после этого, по словам подсудимого, уже жена потерпевшего бежала за гостем с топором…

Как бы там ни было, того, кто не служил, теперь осудили. Его оппоненту диагностировали контузию правого глазного яблока тяжёлой степени. Действия подсудимого были квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть.
конфликт
побои
0
0
0
1
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЮВП
9 минут назад
Вы лучше про секс в полиции пишите, это более читаемо. Эти алкаши никому не нужны. Можно про ролевые игры в Администрации.
Ответить
А мог
13 минут назад
Ещё и палец отстрелить.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru