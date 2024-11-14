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Общество
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сегодня, 10:21
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Снова дорожает молоко
Итоги недели: цены.
Корзина с дорогими продуктами прибавила 171 рубль 99 копеек. И тоже из-за мяса.
Цены в магазинах в этот раз нас ошеломили. По-другому и не скажешь. Сразу несколько популярных продуктов стали стоить дороже.
Пакет молока жирностью в 3,2% продают почти за 100 рублей (не забывайте, что в пакете 0,9 литра)! Себестоимость производства молока с 2022 года выросла на 24%. это данные Национального союза производителей молока. Кстати, теперь за ценами на молоко начала следить прокуратура.
Вдруг подорожала капуста.
Неприятно удивили цены на кур, сразу в двух магазинах цена выросла на 10 рублей.
А на Центральном рынке предлагают замороженных тамбовских домашних цыплят, и в качестве рекламы добавляют, что они откормлены зерном. Страшно представить, чем же остальных кормят?
Килограмм яблок в магазине стоит уже почти 200 рублей!
Зато немного снизились цены на картофель. Килограмм самого дешевого мы нашли за 45 рублей 90 копеек, но уж больно он был мелок!
В одном из магазинов мы обнаружили дешевое подсолнечное масло, но на ценнике было ограничение, больше 18 бутылок в одни руки по 78 рублей не продадут.
В другом магазине вообще не оказалось подсолнечного масла средней ценовой категории без добавок.
Утро в магазинах — время пенсионеров, сети дают им 10% скидки. Предприимчивые липчанки обходят сразу несколько магазинов, выбирая продукты дешевле.
— Курица, выпечка, колбаса, молочные продукты определенных марок здесь дешевле. К тому же скидки пенсионерам, — рассказала встреченная нами в магазине женщина, — Да в дискаунтерах нет красивых прилавков, но продукты не успевают раскладывать, все раскупают. Это ханжество, туда не ходить. Внешне не очень презентабельно, зато дешевле. В конце концов, вам что нужно, товар купить или себя показать?
В бакалейном отделе Центральнном рынке цены как вкопанные. Справедливости ради надо сказать, что они повыше магазинных.
— Мы цены до последнего не поднимаем. Работаем уже с минимальной наценкой. Если цены поднимешь, покупатели тут же весь негатив на нас выльют. Поэтому ждем, пока они привыкнут к подорожанию в магазинах, тогда и мы поднимем цены, — объяснила продавец.
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