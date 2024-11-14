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Общество
380
сегодня, 10:21
9

Снова дорожает молоко

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю подешевела на 34 рубля 2 копейки, но в основном из-за скидок на мясо, сразу несколько продуктов повседневного спроса выросли в цене.



Корзина с дорогими продуктами прибавила 171 рубль 99 копеек. И тоже из-за мяса.



Цены в магазинах в этот раз нас ошеломили. По-другому и не скажешь. Сразу несколько популярных продуктов стали стоить дороже.

Пакет молока жирностью в 3,2% продают почти за 100 рублей (не забывайте, что в пакете 0,9 литра)! Себестоимость производства молока с 2022 года выросла на 24%. это данные Национального союза производителей молока. Кстати, теперь за ценами на молоко начала следить прокуратура.

Вдруг подорожала капуста.



Неприятно удивили цены на кур, сразу в двух магазинах цена выросла на 10 рублей.  



А на Центральном рынке предлагают замороженных тамбовских домашних  цыплят, и в качестве рекламы добавляют, что они откормлены зерном. Страшно представить, чем же остальных кормят? 



Килограмм яблок в магазине стоит уже почти 200 рублей!  



Зато немного снизились цены на картофель. Килограмм самого дешевого мы нашли за 45 рублей 90 копеек, но уж больно он был мелок! 



В одном из магазинов мы обнаружили дешевое подсолнечное масло, но на ценнике было ограничение, больше 18 бутылок в одни руки по 78 рублей не продадут.  



В другом магазине вообще не оказалось подсолнечного масла средней ценовой категории без добавок. 



Утро в магазинах — время пенсионеров, сети дают им 10% скидки. Предприимчивые липчанки обходят сразу несколько магазинов, выбирая продукты дешевле.
   
— Курица, выпечка, колбаса, молочные продукты определенных марок здесь дешевле. К тому же скидки пенсионерам, — рассказала встреченная нами в магазине женщина,  — Да в дискаунтерах нет красивых прилавков, но продукты не успевают раскладывать, все раскупают. Это ханжество, туда не ходить. Внешне не очень презентабельно, зато дешевле. В конце концов, вам что нужно, товар купить или себя показать?

В бакалейном отделе Центральнном рынке цены как вкопанные. Справедливости ради надо сказать, что они повыше магазинных.   

— Мы цены до последнего не поднимаем. Работаем уже с минимальной наценкой. Если цены поднимешь, покупатели тут же весь негатив на нас выльют. Поэтому ждем, пока они привыкнут к подорожанию в магазинах, тогда и мы поднимем цены, — объяснила продавец.
цены
дороже/дешевле
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Комментарии (9)

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Сначала новые
На рынке
4 минуты назад
все обвешивают. Хожу с весами, торгаши бесятся)))
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Да уж
4 минуты назад
Подорожание ощутимо, когда пенсия маленькая, да и зарплаты не увеличились На лекарства больше уходит, а это не считается в" корзине"да ещё много чего
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житель
13 минут назад
.... а также хлеб черный по 19руб. и белый по 20 рублей. Начали резать по порциям что-ли? и соответственно цена ниже или как?
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...
17 минут назад
А где вы видели ( из таблицы) масло сливочное (из продуктов повседневного спроса) 0,2 по 51,56руб. и яйца по 65 руб.? Скажите. Пойду куплю.
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по 65
3 минуты назад
яйца в павильоне на центральном рынке.Это яйца молодок-в два раза меньше обычных
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Профессор Мориарти
32 минуты назад
Нормальные цены. Всё по карману. Подоражание не ощущается.
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кит
45 минут назад
Мелкий картофель по 45.90 я в лог отвожу (1-2 мешка ).Яблоки по 200р.-это из-за заморозков ,следующей весной надо быть готовым к задымлению при заморозках ! Главное дешевая корзина подешевела ! Мясо подешевело и вся корзина подешевела,несмотря на отдельные подорожания! Сначала я перешел с мяса на рыбу ,а теперь уже год думаю на что перейти с рыбы,пока фасоль выручает с белками !
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...
22 минуты назад
Придется переходить на БАДы . Одна таблетка 3 раза в день. Не так уж дорого.
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Баба Нюра
48 минут назад
А зачем на центральном цены поднимать, чтобы на продавцов негатив выливали? Просто они весы ещё подкрутят. Там это в порядке вещей.
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