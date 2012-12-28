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36-летний житель Белгородской области украл шоколада, кофе, масла и алкоголя на 27 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 09:36
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36-летний житель Белгородской области украл шоколада, кофе, масла и алкоголя на 27 тысяч рублей
До магазинов он добирался на попутках.
«С 20 сентября по 23 октября подозреваемый совершил восемь краж продуктов из магазинов. Его добычей преимущественно становился шоколад, кофе, сливочное масло и алкогольная продукция. Общая сумма причиненного ущерба превысила 27 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы. Один факт хищения квалифицирован по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ как мелкое хищение — за это мужчину уже оштрафовали штрафа в размере 3 тысяч рублей.
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