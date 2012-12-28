36-летний житель Белгородской области украл шоколада, кофе, масла и алкоголя на 27 тысяч рублей

До магазинов он добирался на попутках.

36-летнего жителя Белгородской области задержали по подозрению в серии краж из сетевых магазинов на территории восьми районов Липецкой области — туда он добирался на попутках.«С 20 сентября по 23 октября подозреваемый совершил восемь краж продуктов из магазинов. Его добычей преимущественно становился шоколад, кофе, сливочное масло и алкогольная продукция. Общая сумма причиненного ущерба превысила 27 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы. Один факт хищения квалифицирован по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ как мелкое хищение — за это мужчину уже оштрафовали штрафа в размере 3 тысяч рублей.