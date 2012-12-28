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сегодня, 09:36
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36-летний житель Белгородской области украл шоколада, кофе, масла и алкоголя на 27 тысяч рублей

До магазинов он добирался на попутках.

36-летнего жителя Белгородской области задержали по подозрению в серии краж из сетевых магазинов на территории восьми районов Липецкой области — туда он добирался на попутках.

«С 20 сентября по 23 октября подозреваемый совершил восемь краж продуктов из магазинов. Его добычей преимущественно становился шоколад, кофе, сливочное масло и алкогольная продукция. Общая сумма причиненного ущерба превысила 27 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы. Один факт хищения квалифицирован по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ как мелкое хищение — за это мужчину уже оштрафовали штрафа в размере 3 тысяч рублей.
мелкое хищение
кража
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Дятел
сегодня, 11:09
Вот в тюрьме его и накормят,и обогреют!
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Кэт Стэп
сегодня, 10:03
До чего людей довели, что стали в магазинах воровать. Есть хочется, а денег нет. Заработать тоже негде, вот и приходится им только воровать.
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Молодежь
сегодня, 11:30
Когда у тебя украдут, по другому запоешь!
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Умный
сегодня, 11:06
Работать не пробовали?Не хлеб воровал,алкоголь с шоколадом!Хочется?Перехочется!
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Думаю
сегодня, 10:00
Надо понять и простить.Все знают какое положение у этих людей.Их никто не может защитить от беспилотников,тем более он добирался на попутках.
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Блондинка
сегодня, 11:08
И поэтому шоколад с алкоголем воровал!?Пожалейте голодающего-замерзаюшего!
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