Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
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7 минут назад
В Липецкой области сегодня выпала месячная норма осадков
Метеоролог Евгений Тишковец опубликовал карту осадков за 23 ноября
Месячная норма осадков выпала в Липецкой области (Лев Толстой - 35 мм) и Рязанской области (Шилово - 31 мм).
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