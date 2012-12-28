Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Происшествия
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35 минут назад
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В Долгоруковском районе пострадавшего в ДТП пришлось доставать из салона спасателям
Он доставлен в больницу
На месте аварии работали 3 специалиста ГУ МЧС и 1 единица техники.
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