В Долгоруковском районе пострадавшего в ДТП пришлось доставать из салона спасателям

Он доставлен в больницу

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в Долгоруковском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавшего из деформированного салона и передали врачам.На месте аварии работали 3 специалиста ГУ МЧС и 1 единица техники.