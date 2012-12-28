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93
24 минуты назад
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Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам

Супруги попались на удочку мошенников и втянули знакомого

Как рассказали в полиции, 39-летний житель Измалковского района нашел в сети Интернет объявление о дополнительном заработке на инвестициях и перешел по ссылке.

— Через некоторое время с ним связался «менеджер» и пояснил, что для начала заработка необходимо скачать приложение и зарегистрироваться. Находившийся с ним на связи лжеменеджер пояснил, что для получения высокого дохода нужно вкладывать больше денег. Мужчина согласился и под руководством «менеджера» оформил кредит на 1 000 000 рублей. Деньги он внес на счет, указанный злоумышленником. Через некоторое время потерпевший решил вывести заработанные деньги. Но без помощи лжеменеджера это оказалось невозможно. Мошенник пояснил, что для вывода денег нужны поручители. В результате жена потерпевшего, выступая в качестве поручителя, перевела мошенникам взятые в кредит 400 тысяч рублей. Со слов афериста и этого было недостаточно. Тогда супруги попросили своего знакомого помочь им. Он согласился и вступил в переписку с мошенниками, под диктовку которых оформил кредит в размере 959 000 рублей и перевел эти деньги в надежде выручить приятелей. Только после этого потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Внушаемый
4 минуты назад
Получать миллионы лежа на диване и тыкая кнопки гаджета ! Ну ,конечно,полиция тебе вернет твои миллионы ! Какой то сюрреализм !
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Ах
8 минут назад
Надеюсь - это шутка? Где людям так спокойно выдают миллионы в кредит. Я оформляла ипотечный кредит 100 справок надо +страхование жизни.
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