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24 минуты назад

Израиль нанес удар по сирийской Пальмире

Отмечается, что обстрелам подверглись жилые строения и промышленная зона города.

Армия Израиля нанесла удары по сирийскому городу Пальмира (провинция Хомс), — передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По его сведениям, обстрелам подверглись жилые строения, а также промышленная зона города. Информация о последствиях уточняется.

Согласно предварительным данным телеканала Al-Ikhbaria, в результате атаки пострадали несколько человек.

Источник «РИА Новости» уточняет, что удар был нанесен по опорным пунктам «союзных сирийской армии сил» в пустыне возле Пальмиры. Как рассказал глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что в Пальмире и ее окрестностях были слышны звуки взрывов.

После начала войны Израиля и ХАМАС власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий палестинского движения. Одновременно с этим интенсивность приграничных обстрелов возросла, а армия Израиля уже несколько раз бомбила сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске.
Израиль
Сирия
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