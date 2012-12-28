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В мире
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24 минуты назад
Израиль нанес удар по сирийской Пальмире
Отмечается, что обстрелам подверглись жилые строения и промышленная зона города.
По его сведениям, обстрелам подверглись жилые строения, а также промышленная зона города. Информация о последствиях уточняется.
Согласно предварительным данным телеканала Al-Ikhbaria, в результате атаки пострадали несколько человек.
Источник «РИА Новости» уточняет, что удар был нанесен по опорным пунктам «союзных сирийской армии сил» в пустыне возле Пальмиры. Как рассказал глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.
Ранее сирийские СМИ сообщали, что в Пальмире и ее окрестностях были слышны звуки взрывов.
После начала войны Израиля и ХАМАС власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий палестинского движения. Одновременно с этим интенсивность приграничных обстрелов возросла, а армия Израиля уже несколько раз бомбила сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске.
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