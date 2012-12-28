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Происшествия
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сегодня, 17:40
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Дыру в Ельце засыпали
Природу провала не выяснили, но местные жители просили поскорее обезопасить любопытную детвору.
Сегодня на месте провала побывали сотрудники управления дорог, транспорта и благоустройства, и аварийная бригада водоканала. Яму засыпали.
Как стало известно GOROD48 природу провала выяснить не удалось. Местные жители поторопили специалистов с засыпкой ямы, так как она пробуждала любопытство у местных мальчишек даже в огороженном виде.
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