Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Общество
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вчера, 17:35
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В Ельце образовалась дыра в земле глубиной несколько метров
Сегодня дыру оградили, завтра будут разбираться – что это за провал
В мэрии Ельца тоже увидели и видео, и сообщение. Сегодня дыру оградили. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, завтра с утра специалисты приступят к исследованию дыры. Прежде чем ее засыплют грунтом, нужно узнать природу ее появления.
Фото: vk.com/my_elets
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