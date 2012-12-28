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3643
вчера, 17:35
14

В Ельце образовалась дыра в земле глубиной несколько метров

Сегодня дыру оградили, завтра будут разбираться – что это за провал

16 ноября в елецком паблике опубликовано видео о провале в грунте на улице Дякина. Мальчик лет 10-и опускал в провал длинные веки, и они не доставали дна. Комментаторы ругались, что мальчишка на видео подвергает себя опасности и снимавшего сверстника. Видео в итоге удалили, осталось только фото бездонного отверстия в земле.

В мэрии Ельца тоже увидели и видео, и сообщение. Сегодня дыру оградили. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, завтра с утра специалисты приступят к исследованию дыры. Прежде чем ее засыплют грунтом, нужно узнать природу ее появления.

Фото: vk.com/my_elets
провал
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
обычные
59 минут назад
подземные ходы. опасно там. в 50-х завалило несколько ребят и проход в один большой ход десятком грузовиков щебня засыпали.
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Владимир
вчера, 22:17
Это не первый провал. Под городом с древних времён, есть сеть подземных ходов. Я в детстве с другими ребятами залезл на берегу Сосны. Провалы всегда засыпали.
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Лиза
вчера, 21:45
Чёрная дыра появилась в Ельце! Прямо как в космосе!
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Гость
вчера, 21:35
Земля разверзается, это конец
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Не догадались пацанята
вчера, 19:08
Надо было фонариком телефона посветить в эту дыру, а не ветки деревьев туда совать.
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советчику
вчера, 19:21
Сам пойди и посвети фонариком- обвалиться может в любом месте рядом с тем провалом.
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невероятный факт
вчера, 19:05
В Липецкой области повсюду карстовые пустоты. Аж, жить страшно !
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добрый ээх
вчера, 18:25
ну вот и доигрались
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Кто то
вчера, 18:14
Золото партии до сих пор ищет
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чему ее
вчера, 18:14
ЗасыпЯт, а не засыплют
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Маруника
вчера, 20:33
В этом случае ошибаетесь Вы.
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парторг
вчера, 18:07
Надо обследовать дыру,на предмет бюджетных денег.)))
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