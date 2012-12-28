В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
Происшествия
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сегодня, 12:55
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Следком начал доследственную проверку по пожару в селе Болховское
Муж погибшей успел выбежать из горящего дома.
Хозяин деревянного дома успел из него выбраться, а его 56-летняя женщина задохнулась. Причины пожара выясняются. По предварительным данным, возникли проблемы с электропроводкой.
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