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сегодня, 12:55
6

Следком начал доследственную проверку по пожару в селе Болховское

Муж погибшей успел выбежать из горящего дома.

Тербунский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственую проверку по факту обнаружения тела 56-летней женщины в сгоревшем вчера вечером доме на улице Центральной села Болховское Задонского района. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Хозяин деревянного дома успел из него выбраться, а его 56-летняя женщина задохнулась. Причины пожара выясняются. По предварительным данным, возникли проблемы с электропроводкой.
пожар
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Человечность
сегодня, 13:28
Проверку нужно провести, что случилось. Всякое бывает. И уголовное в том числе. Женщину очень жалко.
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С сокола
сегодня, 13:16
Люди, опомнитесь! Вы как вообще можете обвинять человека? Вы там были? Может он вообще в дугой комнате спал и добраться до жены он не мог из за открытого огня или задымления. Попробуйте ночью открыть глаза и в дыму (а он ещё и сам надышался) кого-то или что-то найти. Он был дезориентирован.
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Гость
сегодня, 15:39
Я сама живу на этой улице, недалеко от сгоревшего дома. Пожар начался в районе 19,30-20,00
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Оксана Владимировна
сегодня, 13:08
Героический подвиг настоящего мужчины сам спатся а жена пусть как-нибудь сама
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Нервная мать
сегодня, 13:04
Я всегда думала, что мужчина сначала спасет детей и жену, а потом уже побежит сам спасаться. Я не мужчина, но не приведи Бог, спасла бы сначала детей и мужа, а после уж себя!
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Поражаюсь
сегодня, 13:11
Как хорошо сидеть на диване и рассуждать. Дай Бог, чтобы вас не коснулась такаябеда
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