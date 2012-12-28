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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: первая новогодняя ёлка, липецкие начальники любят материться на работе
Всё, что нужно знать про первый рабочий день недели.
Температура днём составит 3-5 градусов тепла, день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Военный городок, 1/17, 163.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 обесточат улицы А.Г. Кочеткова, А.Г. Стаханова, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Водную, Д.Бедного, Белорусскую, Курчатова, Литейную, Минскую, Ново-Весовую, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Ударников, Фрунзе, Юношескую, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Свободный, Тёплый, Щепкина, микрорайон №30, садоводчества «Горняк», Дачный-3».
Пробки
Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за бурного движения по городским улицам. Пробок больше обычного, но если знать о них заранее, можно подобрать удобный маршрут объезда. В этом помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Начать неделю можно по-разному. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает окунуться в новую семидневку прямо с вечера диафильмов, который начнётся в 18:31 (6+).
Научно доказано, что «живые картинки» даже полезнее кино, поскольку лучше развивают воображение, особенно у подрастающего поколения. Хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер сама подберёт для гостей истории и прочитает текст приятным мелодичным голосом.
Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku
Первая ёлка в году
А в библиотечно-информационном центре им. П.П.Семёнова-Тян-шанского (ул. Ильича, 16) уже проводят мероприятия в Новому Году. Ну и что, что до него полтора месяца?
В 10:00 начнётся «Праздник деда Мороза» (6+), на который приглашают детей и взрослых.
Выставки Гришко
Театры и музеи по понедельникам в Липецке обычно отдыхают. Сходить можно на выставки. Рекомендуем наведаться в КерамоКластер (ул. Студеновская 39б) на выставку «Юрий Гришко. Портрет» (6+).
Вернисаж
Любителям живописи порекомендуем два места. В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) можно посетить выставку картин Владимира Дерябина «Смыслы» (6+).
28 работ художника, большую часть жизни прожившего в Ельце. Многие из них называют невероятными, особенно в любимом жанре автора – пейзаже.
Картина Дерябина
А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) до 30 ноября выставлены лучшие работы учащихся Детской художественной школы имени В.С. Сорокина (6+). Картины юных посвящены Году семьи. Ежедневно с 10:00 до 19:00, вход свободный.
Начало большой карьеры
Жители города от 18 до 35 лет могут войти в состав молодёжного правительства Липецка.
Как раз начался приём заявок. Их нужно оформить в соответствие с положением, и предоставить документы до 25 ноября в отдел по работе с молодежью администрации Липецка. Можно в печатном виде, можно – по электронной почте lipetskmolodej@mail.ru.
Все мы культурные люди – ну, почти…
Каждый второй липчанин слышит от руководителя нецензурные выражения, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.
Согласно исследованию, в 43% компаний ненормативную лексику можно услышать даже на оперативках и производственных совещаниях.
Из уст руководителя каждый девятый - 11% постоянно слышит ненормативную лексику, еще 39% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 25% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 46% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, горожане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 9%, о периодическом — еще 37%.
Дорогие липчане! Последний месяц осени перевалил свой экватор. Пора уже задумываться и о Новом Годе в не такой уж и отдалённой перспективе. Но при этом не нужно упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить на информационной лентой легко – она непрерывно крутится на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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