Сегодня в Липецке: первая новогодняя ёлка, липецкие начальники любят материться на работе

Всё, что нужно знать про первый рабочий день недели.

Температура днём составит 3-5 градусов тепла, день пройдёт без существенных осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Военный городок, 1/17, 163.









С 9:00 до 18:00 обесточат улицы А.Г. Кочеткова, А.Г. Стаханова, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Водную, Д.Бедного, Белорусскую, Курчатова, Литейную, Минскую, Ново-Весовую, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Ударников, Фрунзе, Юношескую, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Свободный, Тёплый, Щепкина, микрорайон №30, садоводчества «Горняк», Дачный-3».



























Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku







А в библиотечно-информационном центре им. П.П.Семёнова-Тян-шанского (ул. Ильича, 16) уже проводят мероприятия в Новому Году. Ну и что, что до него полтора месяца?













В 10:00 начнётся «Праздник деда Мороза» (6+), на который приглашают детей и взрослых.

Театры и музеи по понедельникам в Липецке обычно отдыхают. Сходить можно на выставки. Рекомендуем наведаться в КерамоКластер (ул. Студеновская 39б) на выставку «Юрий Гришко. Портрет» (6+).



















28 работ художника, большую часть жизни прожившего в Ельце. Многие из них называют невероятными, особенно в любимом жанре автора – пейзаже.













Картина Дерябина









А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) до 30 ноября выставлены лучшие работы учащихся Детской художественной школы имени В.С. Сорокина (6+). Картины юных посвящены Году семьи. Ежедневно с 10:00 до 19:00, вход свободный.





Начало большой карьеры





Жители города от 18 до 35 лет могут войти в состав молодёжного правительства Липецка.







Как раз начался приём заявок. Их нужно оформить в соответствие с положением , и предоставить документы до 25 ноября в отдел по работе с молодежью администрации Липецка. Можно в печатном виде, можно – по электронной почте lipetskmolodej@mail.ru













Согласно исследованию, в 43% компаний ненормативную лексику можно услышать даже на оперативках и производственных совещаниях.









