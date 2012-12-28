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2912
сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: первая новогодняя ёлка, липецкие начальники любят материться на работе

Всё, что нужно знать про первый рабочий день недели.

Сухо и до +5

Температура днём составит 3-5 градусов тепла, день пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Военный городок, 1/17, 163.

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Отключение света

С 9:00 до 18:00 обесточат улицы А.Г. Кочеткова, А.Г. Стаханова, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Водную, Д.Бедного, Белорусскую, Курчатова, Литейную, Минскую, Ново-Весовую, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Ударников, Фрунзе, Юношескую, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Свободный, Тёплый, Щепкина, микрорайон №30, садоводчества «Горняк», Дачный-3».

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В промежутке с 09:00 до 18:00 на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах Гражданской и Свиридова.

Пробки

Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за бурного движения по городским улицам. Пробок больше обычного, но если знать о них заранее, можно подобрать удобный маршрут объезда. В этом помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Развивай воображение

Начать неделю можно по-разному. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает окунуться в новую семидневку прямо с вечера диафильмов, который начнётся в 18:31 (6+).

Научно доказано, что «живые картинки» даже полезнее кино, поскольку лучше развивают воображение, особенно у подрастающего поколения. Хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер сама подберёт для гостей истории и прочитает текст приятным мелодичным голосом.

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Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке

Первая ёлка в году

А в библиотечно-информационном центре им. П.П.Семёнова-Тян-шанского (ул. Ильича, 16) уже проводят мероприятия в Новому Году. Ну и что, что до него полтора месяца?

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В 10:00 начнётся «Праздник деда Мороза» (6+), на который приглашают детей и взрослых.

Выставки Гришко

Театры и музеи по понедельникам в Липецке обычно отдыхают. Сходить можно на выставки. Рекомендуем наведаться в КерамоКластер (ул. Студеновская 39б) на выставку «Юрий Гришко. Портрет» (6+).

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Юрий Гришко (1935–2018) – один из самых известных липецких скульпторов, народный художник России, почётный гражданин Липецка. Он принимал участие в оформлении интерьера ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого, создал памятник Пушкину в Липецке и Пришвину в Ельце, а также много других композиций. Его работы представлены на выставке. Она работает ежедневно с 11:00 до 20:00, выход свободный

Вернисаж

Любителям живописи порекомендуем два места. В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) можно посетить выставку картин Владимира Дерябина «Смыслы» (6+).

28 работ художника, большую часть жизни прожившего в Ельце. Многие из них называют невероятными, особенно в любимом жанре автора – пейзаже.

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Картина Дерябина

Выставка работает до 9 декабря каждый день с 11:00 до 20:00. Бесплатно.

А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) до 30 ноября выставлены лучшие работы учащихся Детской художественной школы имени В.С. Сорокина (6+). Картины юных посвящены Году семьи. Ежедневно с 10:00 до 19:00, вход свободный.

Начало большой карьеры

Жители города от 18 до 35 лет могут войти в состав молодёжного правительства Липецка.

Как раз начался приём заявок. Их нужно оформить в соответствие с положением, и предоставить документы до 25 ноября в отдел по работе с молодежью администрации Липецка. Можно в печатном виде, можно – по электронной почте lipetskmolodej@mail.ru.

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Контактное лицо: Никитина Виктория Игоревна – главный специалист-эксперт отдела по работе с молодежью администрации города Липецка, тел. (4742) 23-96-46.

Все мы культурные люди – ну, почти…

Каждый второй липчанин слышит от руководителя нецензурные выражения, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.

Согласно исследованию, в 43% компаний ненормативную лексику можно услышать даже на оперативках и производственных совещаниях.

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Из уст руководителя каждый девятый - 11% постоянно слышит ненормативную лексику, еще 39% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 25% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 46% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, горожане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 9%, о периодическом — еще 37%.

Дорогие липчане! Последний месяц осени перевалил свой экватор. Пора уже задумываться и о Новом Годе в не такой уж и отдалённой перспективе. Но при этом не нужно упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить на информационной лентой легко – она непрерывно крутится на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (11)

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Огород48
сегодня, 11:09
Глупый сайт, лучше бы его не было
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ГОСТЬ53
сегодня, 10:34
Чу... молодёжное правительство- это что еще за ... Работайте, граждане, а не фантазируйте! Фантазеров и так полно. Лишние уже есть...
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Наталья
сегодня, 10:03
Пусть матерятся сколько угодно,лишь бы зарплату вовремя платили!!!
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Сквернословие
сегодня, 09:44
Разрушает кости!
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Нервная мать
29 минут назад
Кости разрушает либо генетика, либо болезни. А сквернословие разрушает душу человека. Если бы мат разрушал кости, то 90 процентов людей были бы инвалиды.
Ответить
А когда
сегодня, 08:50
В городе порядок наведете коллеги?
Ответить
Жесть
сегодня, 08:55
Начните с себя!!!
Ответить
Ласка
сегодня, 09:38
Начните с себя!!! Отключим воду.
Ответить
Да уж
сегодня, 08:50
Чем бы чиновникам непотешиться лиш бы попиариться.Это про молодёжное правительство.
Ответить
Бабка
сегодня, 08:08
Собаку выпустили из гаража на тракторном?
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Электорат
сегодня, 08:00
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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