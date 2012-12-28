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Общество
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сегодня, 16:29
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Липецкие полицейские выявили три случая фиктивных браков с иностранцами
И одно фиктивное отцовство.
Липецкие полицейские в 2024 году направили в прокуратуру три материала о признаках фиктивного брака и один материал о признаках фиктивного отцовства, рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, ранее прокуратура области сообщила начале суда по делу 45-летнего липчанина и его 36-летней сожительницы, которые ещё семь лет назад придумали схему легализации незаконных мигрантов с помощью фиктивных браков. Женами мигрантов стали пять липчанок, их фиктивные мужья получили разрешения на временное проживание в России, а один — вид на жительство и гражданство России. За свои услуги пара брала от 30 000 до 250 000 рублей.
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