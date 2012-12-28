В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Начальника отдела УГС Липецка судят по обвинению в халатности при обращении с бездомными собаками
Общество
447
сегодня, 12:33
2
У липецкой полиции появился фейковый начальник
Полиция предупреждает: руководитель УМВД России по Липецкой области не ведёт аккаунты в социальных сетях.
«Злоумышленники от имени главы региональной полиции рассылают сообщения. Руководитель УМВД России по Липецкой области не ведёт личные аккаунты в социальных сетях. Информацию, адресованную начальнику управления, можно направить с помощью электронной почты или на личном приеме. Гражданам следует проявлять бдительность и доверять только официальным источникам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
1
0
2
5
Комментарии (2)