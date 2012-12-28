У липецкой полиции появился фейковый начальник

Полиция предупреждает: руководитель УМВД России по Липецкой области не ведёт аккаунты в социальных сетях.

Пресс-служба областного управления МВД предупредила о появлении фейкового аккаунта начальника УМВД Дмитрия Петрова.«Злоумышленники от имени главы региональной полиции рассылают сообщения. Руководитель УМВД России по Липецкой области не ведёт личные аккаунты в социальных сетях. Информацию, адресованную начальнику управления, можно направить с помощью электронной почты или на личном приеме. Гражданам следует проявлять бдительность и доверять только официальным источникам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.