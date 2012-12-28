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Происшествия
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сегодня, 12:35
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Дело об убийстве в Грязинском районе двух кабанов дошло до суда
38-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
«В ходе предварительного расследования установлено, что 25 марта этого года 38-летний мужчина отправился охотиться на кабанов, а охота на них весной в России строго запрещена. Оружие у мужчины было незаконно приобретенное — укороченное ружье модели «ИжК» с самодельным вставным стволиком под патрон калибра 5,45 миллиметра с глушителем. Неподалеку от деревни Писаревка Грязинского района он выследил и убил из своей кустарной одностволки двух кабанов, причинив региону ущерб на 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Охотнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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