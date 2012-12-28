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сегодня, 12:35
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Дело об убийстве в Грязинском районе двух кабанов дошло до суда

38-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

38-летнего жителя Усманского района будут судить по обвинению в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (по пункту «а» части первой статьи 258, части первой статьи 222 УК РФ). Браконьера охотинспекторы поймали с поличным.

«В ходе предварительного расследования установлено, что 25 марта этого года 38-летний мужчина отправился охотиться на кабанов, а охота на них весной в России строго запрещена. Оружие у мужчины было незаконно приобретенное — укороченное ружье модели «ИжК» с самодельным вставным стволиком под патрон калибра 5,45 миллиметра с глушителем. Неподалеку от деревни Писаревка Грязинского района он выследил и убил из своей кустарной одностволки двух кабанов, причинив региону ущерб на 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Охотнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
охота
браконьерство
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Комментарии (2)

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Как гость
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нквд
41 минуту назад
Со всех браконьеров надо три шкуры снимать и сажать минимум по пятилетке .В Германии кабаны гляют свободно и не бояться двуногих . потому как пальнул на 10 лет сел
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гость
55 минут назад
в любой район * в выходной день, в зоне покоя проходят охоты на копытных, обладатели заветных лицензий (которые просто не выдают через госуслуги, хотя принимают и пошлину и заявление), далеко не простые граждане, а тут колхозника поймали, залез в барский сад.... теперь 3 шкуры снимут с него. Порядка и закона нет в этой сфере, каждый делает как и что хочет.
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