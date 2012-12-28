Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
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сегодня, 09:41
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«Зеленхозу» осталось посадить 163 дерева в Липецке
На этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +10 градусов — в эти окна озеленители надеются закончить исполнение муниципального контракта.
В «Зеленхозе» сообщили о том, что осталось посадить 163 саженца — на проспекте Мира и в сквере Ворошилова. На улице — минусовая температура, снег и лед. Можно ли сажать деревья при таких условиях? Оказалось, можно. К тому же на этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +10 градусов — в эти окна работники МУПа надеются закончить исполнение муниципального контракта.
В прошлом году «Зеленхоз» посадил 973 дерева и еще тысячу — с софинансированием благотворительного фонда «Милосердие».
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