«Зеленхозу» осталось посадить 163 дерева в Липецке

На этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +10 градусов — в эти окна озеленители надеются закончить исполнение муниципального контракта.

В этом году по 50-миллионному контракту с управлением главного смотрителя МУП «Зеленхоз» должен посадить в Липецке 1 800 новых деревьев. Из них большинство — обычные липы, клены, ивы, рябины, ели и 300 деревьев — европейской селекции (клены Друммонди, груши Шантеклер, липы Гринспаер, рябины Додонг, яблони Рояльти стоят 25 тысяч рублей за трехметровый саженец с посадкой и годовым абонементом на обслуживание). Как уже сообщал GOROD48, засушливой весной предприятие посадило всего 160 саженцев. Остальные деревья нужно посадить к 15 ноября. Выполнена ли эта работа?В «Зеленхозе» сообщили о том, что осталось посадить 163 саженца — на проспекте Мира и в сквере Ворошилова. На улице — минусовая температура, снег и лед. Можно ли сажать деревья при таких условиях? Оказалось, можно. К тому же на этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +10 градусов — в эти окна работники МУПа надеются закончить исполнение муниципального контракта.В прошлом году «Зеленхоз» посадил 973 дерева и еще тысячу — с софинансированием благотворительного фонда «Милосердие».