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396
сегодня, 09:41
15

«Зеленхозу» осталось посадить 163 дерева в Липецке

На этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +10 градусов — в эти окна озеленители надеются закончить исполнение муниципального контракта.

В этом году по 50-миллионному контракту с управлением главного смотрителя МУП «Зеленхоз» должен посадить в Липецке 1 800 новых деревьев. Из них большинство — обычные липы, клены, ивы, рябины, ели и 300 деревьев — европейской селекции (клены Друммонди, груши Шантеклер, липы Гринспаер, рябины Додонг, яблони Рояльти стоят 25 тысяч рублей за трехметровый саженец с посадкой и годовым абонементом на обслуживание). Как уже сообщал GOROD48, засушливой весной предприятие посадило всего 160 саженцев. Остальные деревья нужно посадить к 15 ноября. Выполнена ли эта работа?

В «Зеленхозе» сообщили о том, что осталось посадить 163 саженца — на проспекте Мира и в сквере Ворошилова. На улице — минусовая температура, снег и лед. Можно ли сажать деревья при таких условиях? Оказалось, можно. К тому же на этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +10 градусов — в эти окна работники МУПа надеются закончить исполнение муниципального контракта.

В прошлом году «Зеленхоз» посадил 973 дерева и еще тысячу — с софинансированием благотворительного фонда «Милосердие».
благоустройство
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
12 минут назад
Тополь сажайте, полезное дерево
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Гость
12 минут назад
Сажать деревьев стоит больше, раз стоит говнявый заводик, поставьте фильтр воздуха. Надоело нюхать выбросы
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Елена
18 минут назад
еще бы после высадки деревья поливались, а то высадили и забыли... А кто-нибудь видел в Липецке яблони и груши, высаженные Зеленхозом.
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Supstant
23 минуты назад
Если исходить из пользы для экологии, то лучше всего высаживать тополя!!!!! Они в 4-5 раз сильнее поглощают углекислый газ. Плюс к этому, они неприхотливы в уходе и растут довольно быстро.
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Позитив
19 минут назад
А аллергикам как жить?
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Аля
28 минут назад
Ну, теперь по морозцу если только. Да какая разница - главное высадить их все, да отчитаться.
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Позитив
21 минуту назад
К выходным +10, и земля не промерзла, так что сажать самое время!)
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Гриша
32 минуты назад
В советское время высаживаджлись небольшие кустарники с белыми ягодами которые под ногами хлопали как антистресс сейчас такие кустарники вообще не встречаются в городе.
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26-й
23 минуты назад
Приезжайте к нам, у нас много таких кустов, снимите стресс за одно!)
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Блондинка
23 минуты назад
Да,ладно,полно их в городе.Снежноягодник называется!
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Ирина
36 минут назад
Интересно, они отчитываются только за высадку саженцев? А за то, что половина из них не приживается, кто отвечает? И кто заменяет погибшие растения?
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26-й
20 минут назад
Вы статью читаете?! По контракту, год ухаживают за саженцами.
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Вот
1 минуту назад
Вы статью читаете?! По контракту, год ухаживают за саженцами. Насмешили. Сажают сухие и забывают. Не поливают совсем.
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Катюша
54 минуты назад
Расцветали яблоки и груши..... Кто видел в городе груши Шантеклер и яблони Рояльти по 25к за трехметровый саженец с посадкой и годовым абонементом на обслуживание??
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Durst
58 минут назад
Высаживать саженцы и спиливать старые и больные деревья нужно ежегодно в больших количествах
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