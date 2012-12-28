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Общество
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18 минут назад
В районе Коровино отключат холодную воду
А в Ссёлках 4 ноября ожидаются перебои со светом из-за монтажа приборов учета.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 14, 21, 23, 25, 35 по улице Неделина и в районе Коровино в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 ноября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить в Ссёлках энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться у жителей Ссёлок на улицах Космонавтов, Ленина, Набережной, Лесной, Пушкина, Алексея Мартынова, братьев Сенявиных, Высоцкого, Заповедной, Краеведческой, Михаила Кольцова, 300-летия Флота России, Апраксина, Комарова. Отключения составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.
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