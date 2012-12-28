В районе Коровино отключат холодную воду

А в Ссёлках 4 ноября ожидаются перебои со светом из-за монтажа приборов учета.

4 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на участке улицы Неделина и в районе Коровино – без холодной воды останутся жители десяти улиц, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 14, 21, 23, 25, 35 по улице Неделина и в районе Коровино в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 ноября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить в Ссёлках энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться у жителей Ссёлок на улицах Космонавтов, Ленина, Набережной, Лесной, Пушкина, Алексея Мартынова, братьев Сенявиных, Высоцкого, Заповедной, Краеведческой, Михаила Кольцова, 300-летия Флота России, Апраксина, Комарова. Отключения составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.