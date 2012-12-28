Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В деле о халатности сотрудников ИК-2 появился третий обвиняемый
Происшествия
В Липецке ветром вынесло оконные рамы
Происшествия
«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
Происшествия
Квартирный вор выпрыгнул c балкона третьего этажа
Происшествия
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
Общество
На улице Липовской упало дерево, повредив балконное стекло
Происшествия
Картофель дорожает быстрее сливочного масла
Общество
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
Погода в Липецке
Когда мы ищем приключенья, то нас ведёт не голова
Неделя 48
На трассе «Липецк – Усмань» автобус столкнулся с легковушкой
Происшествия
Читать все
«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
Происшествия
Впервые этой осенью на дороги Липецка вышли пескоразбрасывающие машины
Общество
В Следственном комитете предостерегают липчан: «Не верьте звонящим от имени сотрудников Следкома»
Происшествия
Воскресенье в Липецке: многие музеи и выставки сегодня будут работать бесплатно – список мероприятий и концертов
Общество
Упавшие деревья разбили в Липецке пять автомобилей
Происшествия
На трассе «Липецк – Усмань» автобус столкнулся с легковушкой
Происшествия
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
Происшествия
«Chery» вылетел с дороги в запретной для обгона зоне
Происшествия
В Мичуринске липецких строителей обвиняют в присвоении 1,7 млн рублей
Происшествия
В районе Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
44
18 минут назад

В районе Коровино отключат холодную воду

А в Ссёлках 4 ноября ожидаются перебои со светом из-за монтажа приборов учета.

4 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на участке улицы Неделина и в районе Коровино – без холодной воды останутся жители десяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 14, 21, 23, 25, 35 по улице Неделина и в районе Коровино в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

4 ноября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить в Ссёлках энергетики.

С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться у жителей Ссёлок на улицах Космонавтов, Ленина, Набережной, Лесной, Пушкина, Алексея Мартынова, братьев Сенявиных, Высоцкого, Заповедной, Краеведческой, Михаила Кольцова, 300-летия Флота России, Апраксина, Комарова. Отключения составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.
отключение воды
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru