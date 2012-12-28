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7 минут назад

На трассе «Липецк – Усмань» автобус столкнулся с легковушкой

В ДТП попал рейсовый пассажирский автобус

Сегодня рейсовый автобус, следовавший в Усмань, столкнулся с легковым автомобилем на трассе.

Видео последствий аварии и высаживаемых пассажиров опубликовано в сообществе «Усмань 48».

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

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