На трассе «Липецк – Усмань» автобус столкнулся с легковушкой

В ДТП попал рейсовый пассажирский автобус

Сегодня рейсовый автобус, следовавший в Усмань, столкнулся с легковым автомобилем на трассе.Видео последствий аварии и высаживаемых пассажиров опубликовано в сообществе «Усмань 48».Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.