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Происшествия
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7 минут назад
На трассе «Липецк – Усмань» автобус столкнулся с легковушкой
В ДТП попал рейсовый пассажирский автобус
Видео последствий аварии и высаживаемых пассажиров опубликовано в сообществе «Усмань 48».
Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
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