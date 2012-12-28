Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
Общество
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сегодня, 17:10
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В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Холодной воды не будет 3 ноября также в районах МЖК и Опытной станции – причиной ограничения подачи ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды для питья и хозяйственных нужд организуют по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством столкнутся потребители на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Гришина, Рабочей, Талалихина, Фадеева, Фестивальной, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому – причиной временных отключения станут работы по монтажу приборов учета, подачу ресурса ограничат не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Алмазную.
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