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сегодня, 17:10
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В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

Холодной воды не будет 3 ноября также в районах МЖК и Опытной станции – причиной ограничения подачи ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова (район МЖК), №№ 5, 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23 вл. 2, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23а, 23а/1, 25/1, вл. 25/1, 25/2, стр. 25/3, 25 стр. 3, 25а, 25б, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду (район Опытной станции). Подачу холодной воды также ограничат в районе Тракторного жителям частного сектора на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, Моторном, 2-м Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном. 

Подвоз воды для питья и хозяйственных нужд организуют по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством столкнутся потребители на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Гришина, Рабочей, Талалихина, Фадеева, Фестивальной, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому – причиной временных отключения станут работы по монтажу приборов учета, подачу ресурса ограничат не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток. 

С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Алмазную. 

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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Это
1 минуту назад
Чтобы не привыкали мыться.Равнение на Европу.
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Намиб Проходов
21 минуту назад
И слава богу. Мы же не хотим как на загнивающем западе
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