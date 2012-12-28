В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью

Завтра пройдет мокрый снег, на улице — от 0 до +5.

3 ноября атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки начнут ослабевать и ненадолго прекратятся, температура заметно понизится. 4 и 5 ноября через территорию региона пройдет очередной циклон, который принесет осадки в виде снега и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 ноября — около нуля градусов, что на 2 градуса ниже нормы, 4 и 5 ноября — 1-2 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, во второй половине дня – небольшие мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, во второй половине дня небольшие мокрый снег и снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 20 градусов мороза.