Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Происшествия
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29 минут назад
На улице Юношеской сгорели пенопластовые паллеты и электрооборудование
Стали известны подробности ночного пожара в промзоне на Юношеской.
Также сегодня на улице Ферросплавной в Липецке сгорели трактор и кабина «КамАЗа», а в Чаплыгине на улице Семенова-Тянь-Шаньского — жилой деревянный дом.
Днем ранее в Чаплыгине на улице Островского огонь уничтожил надворную постройку. В селе Архангельское Елецкого района сгорели жилой дом и надворная постройка.
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