Как в каменном веке: дом в центре Липецке четыре месяца лишен газа и горячей воды

Оказалось, что в хрущевке завязался газовый клубок.

В доме № 2 по улице Тельмана четыре месяца нет газа и горячей воды. Еще летом в пятиэтажке начался капитальный ремонт газового оборудования.— Нам приходится жить как в каменном веке, хотя это центр города. Жилиспекция занимается отписками, Генеральная прокуратура РФ дала указание прокуратуре Липецкой области провести проверки, но «воз и ныне там». У людей терпение заканчивается, скоро пойдём в администрацию всем многоквартирным домом (работу по замене газовых труб доверили непонятной маленькой фирме ООО «Атриум-Л»), — пожаловался один из жильцов дома Алексей.В региональном Фонде капитального ремонта GOROD48 рассказали, что монтаж труб закончился еще 28 августа. Два из 12-ти газовых стояков опрессовали. Остальные 10 не могут опрессовать из-за того, что не получается собрать жильцов дома: во время опрессовки в квартирах по стоякам кто-то должен находится.В пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Липецк» GOROD48 услышал другую версию. Во время процедуры технадзора обновленных сетей выяснилось, что стояки не держали опрессовку. Из-за этого акт выполненных работ не подписан.В газовой компании уточнили, что для опрессовки не требуется обязательное присутствие жильцов в квартирах. Если она прошла успешно, акт подписывают. Присутствие жильцов необходимо в том случае, если стояки не выдержали опрессовку и требуется найти место утечки.