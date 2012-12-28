Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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58 минут назад
«Красный уровень» воздушной опасности в Липецкой области отменен
Остается «желтый уровень»
Сохраняется «желтый уровень» воздушной опасности по Липецкой области
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