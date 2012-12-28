Подросток-велосипедист сбил восьмилетнего мальчика

Ребенок два дня провел в реанимации.

В субботу в реанимацию областной детской больницы попал 8-летний мальчик. Его сбил подросток-велосипедист.— Ребенок попал к нам с сочетанной травмой тела и закрытой черепно-мозговой травмой — он кубарем прокатился по асфальту после того, как попал под колесо велосипеда. Два дня мальчик провел в реанимации. К счастью, обошлось без трепанации черепа и серьезных операций. Сегодня мальчик пришел в себя. Его перевели в обычную палату, — сообщили GOROD48 в больнице.Медики говорят о том, что такого рода травматизму способствует и погода: до конца октября в регионе сохранится плюсовая температура, а это значит, что на дорогах и тротуарах будет еще много юных байкеров, велосипедистов и электросамокатчиков.