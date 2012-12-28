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Происшествия
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сегодня, 14:54
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Подросток-велосипедист сбил восьмилетнего мальчика
Ребенок два дня провел в реанимации.
— Ребенок попал к нам с сочетанной травмой тела и закрытой черепно-мозговой травмой — он кубарем прокатился по асфальту после того, как попал под колесо велосипеда. Два дня мальчик провел в реанимации. К счастью, обошлось без трепанации черепа и серьезных операций. Сегодня мальчик пришел в себя. Его перевели в обычную палату, — сообщили GOROD48 в больнице.
Медики говорят о том, что такого рода травматизму способствует и погода: до конца октября в регионе сохранится плюсовая температура, а это значит, что на дорогах и тротуарах будет еще много юных байкеров, велосипедистов и электросамокатчиков.
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