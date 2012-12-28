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сегодня, 14:54
7

Подросток-велосипедист сбил восьмилетнего мальчика

Ребенок два дня провел в реанимации.

В субботу в реанимацию областной детской больницы попал 8-летний мальчик. Его сбил подросток-велосипедист.

— Ребенок попал к нам с сочетанной травмой тела и закрытой черепно-мозговой травмой — он кубарем прокатился по асфальту после того, как попал под колесо велосипеда. Два дня мальчик провел в реанимации. К счастью, обошлось без трепанации черепа и серьезных операций. Сегодня мальчик пришел в себя. Его перевели в обычную палату, — сообщили GOROD48 в больнице.

Медики говорят о том, что такого рода травматизму способствует и погода: до конца октября в регионе сохранится плюсовая температура, а это значит, что на дорогах и тротуарах будет еще много юных байкеров, велосипедистов и электросамокатчиков.
ДТП
дети
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Комментарии (7)

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Как гость
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Ссёлки
сегодня, 16:27
Вылечится,ничего страшного.
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Юлия
сегодня, 16:10
Я была на месте происшествия. Мальчика сбил взрослый мужчина, а не подросток. А виноваты родители - мать и отец, которые гуляли с ребенком, но плохо за ним смотрели. Отец ребенка еще и избил человека, совершившего наезд . Чем кулаки распускать, лучше бы за сыном следил.
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Гость
51 минуту назад
Юлия, вы в адеквате? 8-милетего надо на руках нести? А если бы он вас сбил? Это потому, что за вами плохо родители смотрели? Или это другоЭЭЭ?
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Гостья
42 минуты назад
Юлия, вы в адеквате? 8-милетего надо на руках нести? А если бы он вас сбил? Это потому, что за вами плохо родители смотрели? Или это другоЭЭЭ? Вот и я о том же. Это не её. И не её ребенка сбили
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Гостья
сегодня, 15:58
Когда законы начнут исполнять?? Когда когото из власть имущих лично коснется и такой урод на самокате или велосипеде переедет и отправит в реанимацию?
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Наверное
37 минут назад
Так и будет. Потом законы будут продвигать.
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Гостья
сегодня, 15:56
Когда же этих уродов начнут привлекать по взрослому. Без от мазок типа он же ребенок. Сколько подобных случаев каждый день
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