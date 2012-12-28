Телефонный террорист получил два года условного срока

Мужчина выдумал, что у ТРЦ стоит заминированная машина.

Левобережный районный суд приговорил жителя Липецка к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за телефонный терроризм — мужчина решил пошутить о минировании автомобиля у торгового центра.Эта история произошла вечером 28 апреля. В 17:19 липчанин позвонил со своего сотового телефона на номер «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения том, что вблизи одного из торгово-развлекательных центров Липецка стоит заминированный автомобиль. На проверку сообщения выехали экстренные службы. Но угроза взрыва не подтвердилась.Звонившего с проспекта Мира шутника быстро вычислили. Помимо условного срока, по решению суда мужчину также обязали получить консультацию врача-нарколога и по необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.