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Происшествия
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вчера, 16:03
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Телефонный террорист получил два года условного срока
Мужчина выдумал, что у ТРЦ стоит заминированная машина.
Эта история произошла вечером 28 апреля. В 17:19 липчанин позвонил со своего сотового телефона на номер «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения том, что вблизи одного из торгово-развлекательных центров Липецка стоит заминированный автомобиль. На проверку сообщения выехали экстренные службы. Но угроза взрыва не подтвердилась.
Звонившего с проспекта Мира шутника быстро вычислили. Помимо условного срока, по решению суда мужчину также обязали получить консультацию врача-нарколога и по необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.
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