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Телефонный террорист получил два года условного срока
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382
вчера, 16:03
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Телефонный террорист получил два года условного срока

Мужчина выдумал, что у ТРЦ стоит заминированная машина.

Левобережный районный суд приговорил жителя Липецка к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за телефонный терроризм — мужчина решил пошутить о минировании автомобиля у торгового центра.

Эта история произошла вечером 28 апреля. В 17:19 липчанин позвонил со своего сотового телефона на номер «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения том, что вблизи одного из торгово-развлекательных центров Липецка стоит заминированный автомобиль. На проверку сообщения выехали экстренные службы. Но угроза взрыва не подтвердилась.

Звонившего с проспекта Мира шутника быстро вычислили. Помимо условного срока, по решению суда мужчину также обязали получить консультацию врача-нарколога и по необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.
телефонный терроризм
минирование
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Комментарии (2)

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Сначала новые
кит
вчера, 17:57
В ГАИ нужно менять руководство ! Плохо работают !
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Соседка
вчера, 16:16
Стою на балконе. Смотрю на улицу Советскую. От "Европы" в тележке проехал в магазинной тележке парень лет 14 - ти, катает его девочка того же возраста. Повезла к переходу к " Меркурию". Тут же на большой скорости пронеслись 2 лося на самокате. Едет машина ГАИ. Обратит внимание? Нет. Со стороны рынка несутся двое на одном самокате, парень и девушка. Машина ГАИ едет дальше и сотрудники ни на что не реагируют. Никому никакого дела нет. Липецк. Всё, как обычно.
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