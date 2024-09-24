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сегодня, 11:40
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В Грязях ещё не открытый «Арбат» разгромили на 300 тысяч рублей

Испорчены детские аттракционы и макет вокзала.

На улице Правды в Грязях (так называемый грязинский «Арбат») ещё не завершилось благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а уже несколько новых объектов испорчены.

Утром 16 сентября на детской площадке обнаружили первого сломанного деревянного барана, 24 сентября — второго.

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Здесь стоял баран, сломанный ещё 16 сентября

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Второй баран продержался до 24 сентября

Улицу Правды в Грязях благоустраивает местное ООО «Водоканал». Поскольку объект ещё не сдали — его приёмка и официальное открытие намечены на октябрь, подрядчик уже подсчитывает убытки. По словам заместителя директора ООО «Водоканал» Алексея Ряжских, стоимость одного деревянного барана с пружиной составляет около 151 тысячи рублей. Да еще и работы по их установке.

ООО «Водоканал» уже обратился к заводу-изготовителю с просьбой заменить в баранах только пружины — но там сообщили, что готовы поставить фигурки только полным комплектом, а отдельно пружины не продают.

На обновлённом грязинском Арбате установлены камеры наблюдения, и подрядчик также запросит записи у администрации и «Ростелекома». Но пока надежды на эти ролики мало: баранов могли сломать дети, которые забирались на них по трое-пятеро.

Бараны — не единственные, кто не устоял на отремонтированном Арбате до его официального открытия. На установленном напротив ресторана макете вокзала уже на следующий день после монтажа попытались отломать рельсы. К счастью, их не украли, и уже рельсы вернули на место.

К открытию Арбата осталось доделать тактильные клумбы, освещение клумб, торговый павильон рядом с фонтаном и озеленение.

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При реконструкции улицу Правды вымостили новой плиткой, рисунок которой напоминает железнодорожные пути. Также здесь обустроили сухой фонтан, велодорожку, несколько игровых зон: песочницу, деревянный городок и зон для отдыха с навесами. На Арбате появился электронный «Морской бой». А изюминка проекта — инклюзивный маршрут с тактильными макетами.

благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (22)

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Как гость
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Гость из будущего
7 минут назад
А всё из за того что дешёвого барана купили,всего 150 тыщ.рублей....вот мильона за полтора преобрели бы,тогда не сломали бы,150 процентов)
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Вазовод
20 минут назад
Свой жигуль продам за 100,там 4 таких пружины.
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Даа
26 минут назад
Это не арбат, это позор
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Нормальный
33 минуты назад
Нормальные жители прилегающих домов и выломали, это какой кретин придумал такое под окнами домов.... Шум, крики, вопли, визги..... от подобного из окон и становятся ненормальными.
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Николай
40 минут назад
А почему фонтан сухой? Где на день ВМФ купаться?
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все понятно
47 минут назад
Детскую площадку сделали прямо под окнами дома ? Жил в таком - чуть не повесился от постоянных воплей с 7 утра до 2 ночи детей мамаш алканов и гопников
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А
48 минут назад
Жалко. Для людей же старались...
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аналитик
51 минуту назад
Что ума не хватает . найти пружину .?Поколение телефонных недотеп
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26-й
42 минуты назад
Хорошо, что ума хватает раздолбать все в округе!!! Ума должно хватать не на поиск пружины, а сберечь то , что делается для людей!!!
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гость
54 минуты назад
Сажать надо таких и надолго!
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Савелий
сегодня, 12:38
Уровень культуры еще нет у населения, чтобы адекватно воспринимать такое благоустройство. Символично, что поломали именно баранов..
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