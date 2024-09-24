В Грязях ещё не открытый «Арбат» разгромили на 300 тысяч рублей

Испорчены детские аттракционы и макет вокзала.

На улице Правды в Грязях (так называемый грязинский «Арбат») ещё не завершилось благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а уже несколько новых объектов испорчены.Утром 16 сентября на детской площадке обнаружили первого сломанного деревянного барана, 24 сентября — второго.Улицу Правды в Грязях благоустраивает местное ООО «Водоканал». Поскольку объект ещё не сдали — его приёмка и официальное открытие намечены на октябрь, подрядчик уже подсчитывает убытки. По словам заместителя директора ООО «Водоканал» Алексея Ряжских, стоимость одного деревянного барана с пружиной составляет около 151 тысячи рублей. Да еще и работы по их установке.ООО «Водоканал» уже обратился к заводу-изготовителю с просьбой заменить в баранах только пружины — но там сообщили, что готовы поставить фигурки только полным комплектом, а отдельно пружины не продают.На обновлённом грязинском Арбате установлены камеры наблюдения, и подрядчик также запросит записи у администрации и «Ростелекома». Но пока надежды на эти ролики мало: баранов могли сломать дети, которые забирались на них по трое-пятеро.Бараны — не единственные, кто не устоял на отремонтированном Арбате до его официального открытия. На установленном напротив ресторана макете вокзала уже на следующий день после монтажа попытались отломать рельсы. К счастью, их не украли, и уже рельсы вернули на место.К открытию Арбата осталось доделать тактильные клумбы, освещение клумб, торговый павильон рядом с фонтаном и озеленение.При реконструкции улицу Правды вымостили новой плиткой, рисунок которой напоминает железнодорожные пути. Также здесь обустроили сухой фонтан, велодорожку, несколько игровых зон: песочницу, деревянный городок и зон для отдыха с навесами. На Арбате появился электронный «Морской бой». А изюминка проекта — инклюзивный маршрут с тактильными макетами.