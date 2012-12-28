За украденный из локомотивного депо двигатель придётся заплатить втрое больше

32-летний ельчанин выслушал приговор за кражу с незаконным проникновением на охраняемую территорию.

Елецкий городской суд внес приговор 32-летнему мужчине, который проник на охраняемую территорию сервисного локомотивного депо ООО «ЛокоТех-Сервис» и украл оттуда асинхронный электродвигатель за 7150 рублей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, украденный двигатель мужчина перенес к своему дому, но похитителя быстро вычислили.В суде мужчина признал вину. С учётом того, что ранее он был не судим, по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в хранилище» ельчанину назначили штраф в 25 000 рублей.