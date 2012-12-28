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Происшествия
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сегодня, 10:21
За украденный из локомотивного депо двигатель придётся заплатить втрое больше
32-летний ельчанин выслушал приговор за кражу с незаконным проникновением на охраняемую территорию.
В суде мужчина признал вину. С учётом того, что ранее он был не судим, по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в хранилище» ельчанину назначили штраф в 25 000 рублей.
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