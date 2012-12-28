Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы

Банковская карта давно стала полноправной участницей наших ежедневных финансовых отношений.

Оплатить товар в магазине или онлайн, перевести деньги ребенку-студенту в другой город, попросить на пару дней в долг у друга или родственника, увидеть приятное сообщение о том, что перечислена зарплата – карта с уникальным цифровым номером превращается в ключ к сейфу, где деньги лежат. Но для некоторых расчетов номер карты не подойдет. Например, в школе просят сообщить реквизиты для возврата средств на питание после долгого карантина – здесь потребуется номер банковского счета. GOROD48 поможет разобраться, в чем разница между этими счетами.Номер банковского счета иногда путают с номером банковской карты, но это разные данные. У каждого из них свои уникальные характеристики и предназначение в банковских операциях, хотя карта и привязана к банковскому счету. Их использование зависит от конкретных целей и операций, которые нужно выполнить.Номер счета - это уникальный идентификационный номер, присвоенный каждому банковскому счету. Деньги, которые поступают на пластиковую карту, фактически хранятся на банковском счете, а карта дает к ним доступ. При том, счет может существовать и без банковской карты. Расчетный счет получателя — это адрес, необходимый банку для точной доставки средств. Номер счета может включать в себя информацию о валюте счета, коде банковского филиала и другие детали, которые помогают банку точно определить, к какому счету относится операция.Цифры банковского счета имеют свое значение. Первые три рассказывают финансовой организации о владельце счета – это физическое лицо, частная компания или государственная организация. Следующие две цифры укажут на цели открытия счета: например, предприниматель открывает счет для бизнеса, или гражданин – для покупки жилья. Еще три цифры подскажут, в какой валюте был открыть счет – рублях, долларах или юанях. В длинной комбинации также указывается информация о подразделении банка, где открыт счет. Последние цифры банк формирует по своим алгоритмам.Номер счета обычно используется для расчетов между юридическими лицами, предпринимателями. Полные реквизиты подаются в государственные учреждения, например, для получения стипендии, пенсии и других социальных выплат. Заработная плата также начисляется по номеру счета, а не карты. Помните, что в одном банке у разных клиентов номера счетов не совпадают, но такая же комбинация может повториться в другом банке. Поэтому для денежного перевода по номеру счета нужны все банковские реквизиты, набранные в точности – БИК, ИНН банка и другие.Номер карты - это уникальный набор цифр, который служит для идентификации конкретной банковской карты. При этом, пластиковая карта не может существовать без привязки к банковскому счету. Если пластиковая карта теряется, или у нее заканчивается срок действия, банковский счет остается без изменений. На нем сохраняются все средства клиента. Новая карта выпускается с новым номером, а счет при этом будет прежний. Но если клиент закрывает счет в банке, привязанная к нему карточка автоматически блокируется. Использовать ее с другим счетом нельзя.Номер карты обычно называют, чтобы получить средства через перевод. Следует помнить, что полный доступ к карте дают три цифры на обороте – этими данными делиться нельзя.Таким образом, банковская карта – это инструмент для доступа к средствам, которые хранятся на счете в банке. Ее номер используется для банковских переводов, зачислений, оплаты счетов и других финансовых операций, связанных с конкретным банковским счетом.Выбор между использованием номера карты и номера счета зависит от конкретных целей и ситуаций. Для переводов можно использовать оба идентификатора. Так, перевод по банковской карте быстрее и удобнее – нужно вводить меньше данных, средства зачисляются сразу. Особенно если это перевод между картами одного банка или банков одной платежной системы. Если карты разных банков, перевод по номеру счета может быть более удобным, чем по номеру карты - такой способ позволяет обойти лимиты на совершение операций. Если у одного из участников нет банковской карты, то перевод по номеру счета может быть единственным вариантом. Следует учесть, что перевод по карте зачислят практически сразу, а по банковскому счету процедура может занять до пяти дней.