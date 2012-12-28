Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел
Происшествия
В Липецкой области температура возвращается к сентябрьским значениям
Погода в Липецке
Информацию о грабящих ельчан дезертирах в полиции не подтвердили
Происшествия
Грязинец поджог дом своих соседей
Происшествия
Так получиЛОСЬ
Общество
Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы
Общество
«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов
Спорт
Под Липецком столкнулись две фуры
Происшествия
Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель
Происшествия
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Спорт
Читать все
Грязинец поджог дом своих соседей
Происшествия
«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов
Спорт
Так получиЛОСЬ
Общество
Информацию о грабящих ельчан дезертирах в полиции не подтвердили
Происшествия
Под Липецком столкнулись две фуры
Происшествия
Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель
Происшествия
В районах Дикого и Северного Рудника отключат холодную воду
Общество
Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы
Общество
Садиров готов извиниться за нарушение «честной игры», Бугаков говорит о пользе труда
Спорт
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Спорт
Читать все
Общество
848
сегодня, 09:30
1

Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы

Банковская карта давно стала полноправной участницей наших ежедневных финансовых отношений.

Оплатить товар в магазине или онлайн, перевести деньги ребенку-студенту в другой город, попросить на пару дней в долг у друга или родственника, увидеть приятное сообщение о том, что перечислена зарплата – карта с уникальным цифровым номером превращается в ключ к сейфу, где деньги лежат. Но для некоторых расчетов номер карты не подойдет. Например, в школе просят сообщить реквизиты для возврата средств на питание после долгого карантина – здесь потребуется номер банковского счета. GOROD48 поможет разобраться, в чем разница между этими счетами.

Номер банковского счета иногда путают с номером банковской карты, но это разные данные. У каждого из них свои уникальные характеристики и предназначение в банковских операциях, хотя карта и привязана к банковскому счету. Их использование зависит от конкретных целей и операций, которые нужно выполнить.

Что такое банковский счет

Номер счета - это уникальный идентификационный номер, присвоенный каждому банковскому счету. Деньги, которые поступают на пластиковую карту, фактически хранятся на банковском счете, а карта дает к ним доступ. При том, счет может существовать и без банковской карты. Расчетный счет получателя — это адрес, необходимый банку для точной доставки средств. Номер счета может включать в себя информацию о валюте счета, коде банковского филиала и другие детали, которые помогают банку точно определить, к какому счету относится операция.

Цифры банковского счета имеют свое значение. Первые три рассказывают финансовой организации о владельце счета – это физическое лицо, частная компания или государственная организация. Следующие две цифры укажут на цели открытия счета: например, предприниматель открывает счет для бизнеса, или гражданин – для покупки жилья. Еще три цифры подскажут, в какой валюте был открыть счет – рублях, долларах или юанях. В длинной комбинации также указывается информация о подразделении банка, где открыт счет. Последние цифры банк формирует по своим алгоритмам.

Номер счета обычно используется для расчетов между юридическими лицами, предпринимателями. Полные реквизиты подаются в государственные учреждения, например, для получения стипендии, пенсии и других социальных выплат. Заработная плата также начисляется по номеру счета, а не карты. Помните, что в одном банке у разных клиентов номера счетов не совпадают, но такая же комбинация может повториться в другом банке. Поэтому для денежного перевода по номеру счета нужны все банковские реквизиты, набранные в точности – БИК, ИНН банка и другие.

Что такое счет банковской карты

Номер карты - это уникальный набор цифр, который служит для идентификации конкретной банковской карты. При этом, пластиковая карта не может существовать без привязки к банковскому счету. Если пластиковая карта теряется, или у нее заканчивается срок действия, банковский счет остается без изменений. На нем сохраняются все средства клиента. Новая карта выпускается с новым номером, а счет при этом будет прежний. Но если клиент закрывает счет в банке, привязанная к нему карточка автоматически блокируется. Использовать ее с другим счетом нельзя.

Номер карты обычно называют, чтобы получить средства через перевод. Следует помнить, что полный доступ к карте дают три цифры на обороте – этими данными делиться нельзя.

Таким образом, банковская карта – это инструмент для доступа к средствам, которые хранятся на счете в банке. Ее номер используется для банковских переводов, зачислений, оплаты счетов и других финансовых операций, связанных с конкретным банковским счетом.

Разница между переводом по карте и по банковскому счету

Выбор между использованием номера карты и номера счета зависит от конкретных целей и ситуаций. Для переводов можно использовать оба идентификатора. Так, перевод по банковской карте быстрее и удобнее – нужно вводить меньше данных, средства зачисляются сразу. Особенно если это перевод между картами одного банка или банков одной платежной системы. Если карты разных банков, перевод по номеру счета может быть более удобным, чем по номеру карты - такой способ позволяет обойти лимиты на совершение операций. Если у одного из участников нет банковской карты, то перевод по номеру счета может быть единственным вариантом. Следует учесть, что перевод по карте зачислят практически сразу, а по банковскому счету процедура может занять до пяти дней.
Наш гайд
0
0
2
4
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Спасибо
29 минут назад
Ещё хорошо бы сюда статью, как именно проходят мгновенные переводы со счёта на счёт
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru