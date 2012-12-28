За мошенничество почти на шесть миллионов рублей — четыре года условно

Владелец кооператива отделался штрафом в 300 000 рублей и условным сроком за хищение 5 928 830 рублей.

Правобережный районный суд приговорил 59-летнего мужчину к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 300 000 рублей за мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина с помощью своей сообщницы получил грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива «Pycь». Подсудимый являлся фактическим владельцем снабженческо-сбытового сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива, который работал в селе Становое. Его сообщница — председателем этого кооператива. В 2017 году они получили 5 928 830 рублей субсидии на реконструкцию картофелехранилища, приобретение комплекса вентиляции, картофелесортировочного пункта и буртоукладчика. Но никакие работы по полученной субсидии не выполнялись, а бюджетные средства, выделенные управлением сельского хозяйства Липецкой области, были просто присвоены или потрачены не по назначению — например, 2 300 611 рублей ушли на выполнение полевых работ, а не на развитие материально-технической базы кооператива.Об освоении денег отчитались по фиктивным документам. А о части средств (1 313 845 рублей) кооператив и вовсе никак не отчитался.При вынесении приговора суд учёл признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, болезненное состояние подсудимого и наличие у него инвалидности, а также меры по заглаживанию вреда — мужчина вернул управлению сельского хозяйства Липецкой области 370 000 рублей.Сообщница мужчины (председатель этого кооператива) была осуждена за совершение аналогичного преступления ещё в январе 2021 года. Также начальником управления сельского хозяйства Липецкой области в марте 2020 года был заявлен гражданский иск: в 2021 году было вынесено решение взыскать с председателя кооператива 5 928 830 рублей.