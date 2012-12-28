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Кино будет: в Липецке сняли фильм с известными сериальными актёрами
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Культура
470
46 минут назад

Кино будет: в Липецке сняли фильм с известными сериальными актёрами

Премьера короткометражного фильма запланирована на конец ноября.

В Липецке прошли съемки художественного фильма «Завтрак». Сценарист и режиссёр фильма — наш земляк Игорь Фёдоров, предприниматель и учредитель группы компаний, которая занимается кинопрокатом. Это уже третий фильм, снятый Игорем Фёдоровым в качестве режиссёра и его четвёртая кинематографическая работа. В качестве сценариста он выпустил в творческом тандеме с режиссером и известной актрисой Натальей Бочкаревой короткометражный фильм «Свободный день» — c ним ставшая известной на всю страну после роли Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе» актриса защитила диплом режиссёра. «Свободный день» по сценарию нашего земляка даже успел побывать на внеконкурсной программе 69-го Каннского фестиваля – он был представлен в числе других короткометражек в рубрике «Особый взгляд».

А первой режиссёрской работой Игоря Фёдорова была картина «Танго тёмной лошадки», которая вышла в 2020 году. Этот фильм из 170 представленных картин вошёл в десятку финалистов международного фестиваля короткометражного кино «Киномышь». В прошлом году Игорь Фёдоров выпустил в качестве режиссёра ещё один фильм — «Реквием бабьего лета», который посвящён сложным и драматическим событиям в Киеве в августе-сентябре 1941 года.

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Новый фильм липецкого режиссёра «Завтрак» —  тоже короткометражная драма, снятая для показа на фестивалях. Кинопроект — практически полностью липецкий. Над ним работали местные операторы Михаил Боровских и Константин Ташинов. Музыку и саундтрек к фильму написал липецкий композитор Дмитрий Дергунов. Актёрами второго плана были Мария и Станислав Величко, Евгений Кузнецов и Валерия Чиж из Липецкого драматического театра. Осветители, звукорежиссёр и вся техническая служба — тоже местные. И только главных героев сыграли приглашённые из Москвы известные сериальные актеры – Янита Сухова и Евгений Воловенко. Ранее они уже работали с режиссёром Игорем Фёдоровым в фильме «Реквием бабьего лета», премьера которого прошла в декабре прошлого года.

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Как рассказал GOROD48 Игорь Федоров, съемки фильма проходили в кафе на улице Первомайской. Чтобы всё подготовить к приезду столичных актёров, предварительная съёмка и раскадровка картины в течение пяти дней шла с актёрами-дублёрами. Черновой материал снимали на глазах других посетителей кафе. Это очень упростило задачу для всей группы.



А вот на три полноценных съёмочных дня с участием Яниты Суховой и Евгения Воловенко заведение полностью арендовали и закрыли для посетителей. Также планируется ещё один досъёмочный день — но уже без главных героев.

Сюжет короткометражной картины создатели до премьеры решили оставить в тайне. Известно, что сценарий написал по рассказу Игоря Фёдорова «Завтрак с трюфелями», который в скором времени выйдет в литературном журнале «Петровский мост».

В картине всё происходит в городском кафе, двое посетителей которого — мужчина и женщина завтракают вместе. В ходе их беседы всплывает одно событие и разыгрывается мистическая драма.

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Сейчас фильм находится на этапах монтажа и постпродакшена. Премьерный показ картины планируют приурочить к открытию в Липецке во второй половине ноября 44-го фестиваля лучших работ студентов ВГИКа.
кино
Игорь Фёдоров
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