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вчера, 16:46
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Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Заметнее всего, как и неделей ранее, выросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,9%, или 67 копеек. Неделей ранее рост этой марки бензина составлял 0,7% или 54 копейки. В целом же подорожание коснулось всех четырех наблюдаемых видов топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 3 по 9 сентября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% — с 55,96 до 56,10 рубля за литр. В том числе бензин марки АИ-92 подорожал на 0,3%, его стоимость на 9 сентября составила 52,76 рубля против 52,62 рубля неделей ранее. Чуть меньше — на 0,2% — вырос в цене бензин марки АИ-95, его стоимость составила 58,36 рубля (58,26 рубля на 2 сентября). Бензин марки АИ-98 вторую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,9% против роста на 0,7% неделей ранее, а стоимость литра составила 78,25 рубля (неделей ранее — 77,58 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделю назад, на 0,1%, средняя цена за литр составила 62,73 рубля (на 2 сентября - 62,69 рубля).

бензин
цены
инфляция
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Карьер
вчера, 21:54
Ничего страшного инфляция за год всё-равно будет не больше 4 процентов
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65+
вчера, 20:29
Что нужно чтобы повысить рождаемость ? Главное стабильность чтобы не росли цены и рубль был рублём а не фантиком . Бесплатная медицина и образование , уверенность в завтрашнем дне а не подачки ( пособия) государства . Когда за 1 рубль было можно купить 6 буханок хлеба у нас в деревне почти в каждом доме было самое малое 5 детей а через дом 10 и Болие пособий не платили и через 1,5 месяца выходили на работу декрета не было .
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с Липецка
вчера, 20:22
еще одни ненасытные!
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Безмасочник
вчера, 19:32
Жить становится лучше, товарищи, жить становится веселее!
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Времена
вчера, 19:06
О каком росте населения и повышения рождаемости может идти речь, когда постоянно растут цены
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Дмитрий
вчера, 18:34
Курс доллара и евро, согласно цена на бензин, ни чего нового
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да уж
вчера, 18:31
Сигареты дорожают,и все молчат,притихли курильщики.
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Партработник
вчера, 18:11
С нового года по сто рублей к пенсии накинут, чтобы пенсионеры жили счастливо. Партия заботится о своём электорате.
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Дед
вчера, 19:07
Уже многие в экстазе и некоторые хотят ещё по три ребёнка завести.
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Старенький
вчера, 17:33
Поставили галочку где надо, получите .
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Никита
вчера, 16:54
Наверно из-за этого вечером с Кольца Трудного на Сокол не уехать автобусы 11,24,324 настоящие призраки только 3,17,323 едут.
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