Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет
33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Экономика
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вчера, 16:46
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Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Заметнее всего, как и неделей ранее, выросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,9%, или 67 копеек. Неделей ранее рост этой марки бензина составлял 0,7% или 54 копейки. В целом же подорожание коснулось всех четырех наблюдаемых видов топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 3 по 9 сентября) представил Липецкстат.
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