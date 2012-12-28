Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Заметнее всего, как и неделей ранее, выросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,9%, или 67 копеек. Неделей ранее рост этой марки бензина составлял 0,7% или 54 копейки. В целом же подорожание коснулось всех четырех наблюдаемых видов топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 3 по 9 сентября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% — с 55,96 до 56,10 рубля за литр. В том числе бензин марки АИ-92 подорожал на 0,3%, его стоимость на 9 сентября составила 52,76 рубля против 52,62 рубля неделей ранее. Чуть меньше — на 0,2% — вырос в цене бензин марки АИ-95, его стоимость составила 58,36 рубля (58,26 рубля на 2 сентября). Бензин марки АИ-98 вторую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,9% против роста на 0,7% неделей ранее, а стоимость литра составила 78,25 рубля (неделей ранее — 77,58 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделю назад, на 0,1%, средняя цена за литр составила 62,73 рубля (на 2 сентября - 62,69 рубля).