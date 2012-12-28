В Добринском районе заметили ядовитого тарантула

Южнорусский тарантул — редкий вид на нашей территории.

Группа «Наша Добринка» опубликовала фотографию необычного паука, которого подписчица Наталия Игнатова заметила на лугу по направлению к деревне Воскресеновка. Фотография тут же разлетелась по соцсетям с комментарием: «Интересные насекомые обживают наши широты помаленьку» (хотя пауки не являются насекомыми).Как рассказал GOROD48 доцент кафедры географии, биологии и химии Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат биологических наук Михаил Мельников, на сделанном в Добринском районе снимке — южнорусский тарантул Lycosa singoriensis.— Вид редкий на нашей территории. Укус ядовит, но не смертелен, — предупредил Михаил Мельников.При этом сам учёный-зоолог тоже встречал в природе такого паука и даже сделал его фотографию в Нижнем парке Липецка в 2009 году. Причём даже в лучшем ракурсе, чем подписчица из Добринки.