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Общество
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вчера, 15:33
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В Добринском районе заметили ядовитого тарантула
Южнорусский тарантул — редкий вид на нашей территории.
Как рассказал GOROD48 доцент кафедры географии, биологии и химии Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат биологических наук Михаил Мельников, на сделанном в Добринском районе снимке — южнорусский тарантул Lycosa singoriensis.
— Вид редкий на нашей территории. Укус ядовит, но не смертелен, — предупредил Михаил Мельников.
При этом сам учёный-зоолог тоже встречал в природе такого паука и даже сделал его фотографию в Нижнем парке Липецка в 2009 году. Причём даже в лучшем ракурсе, чем подписчица из Добринки.
Фото Наталии Игнатовой и Михаила Мельникова
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