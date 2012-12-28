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4599
вчера, 15:33
25

В Добринском районе заметили ядовитого тарантула

Южнорусский тарантул — редкий вид на нашей территории.

Группа «Наша Добринка» опубликовала фотографию необычного паука, которого подписчица Наталия Игнатова заметила на лугу по направлению к деревне Воскресеновка. Фотография тут же разлетелась по соцсетям с комментарием: «Интересные насекомые обживают наши широты помаленьку» (хотя пауки не являются насекомыми).

Как рассказал GOROD48 доцент кафедры географии, биологии и химии Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат биологических наук Михаил Мельников, на сделанном в Добринском районе снимке — южнорусский тарантул Lycosa singoriensis.

— Вид редкий на нашей территории. Укус ядовит, но не смертелен, — предупредил Михаил Мельников.

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При этом сам учёный-зоолог тоже встречал в природе такого паука и даже сделал его фотографию в Нижнем парке Липецка в 2009 году. Причём даже в лучшем ракурсе, чем подписчица из Добринки.

Фото Наталии Игнатовой и Михаила Мельникова
паук
отравление
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Комментарии (25)

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Как гость
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Татьяна
55 минут назад
Пару недель назад такого же нашли на даче - Воронежская область, Каширский район. Жаль, что фото нельзя приложить к комментарию.
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александр
вчера, 22:50
ни какой он не редкий.я на даче у себя часто встречаю....
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Евгений.
вчера, 22:30
В детстве ,ради забавы, вытаскивали их из норок на нитку и шарик смолы. Да, в Добринском районе.
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Катя
вчера, 22:23
Солигорск, Минская область и соседний Любанский район,тоже встречали не раз
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Да уж
вчера, 19:51
В Крыму жила, там сколопендры бегали. Редкая гадость.
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tarantyl
вчера, 19:23
а вообще, я красавчик
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Дред
вчера, 19:19
Я их 3-х этим летом на огороде прихлопнул, они действительно громадные и заполонили территорию. Хлевенский район. с. Дмитряшевка.
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Саша Якшин
вчера, 19:18
Подумать, ядовитый паук. Лет семь назад на дачу пришли, а у нас из бочки огромный лось пил воду. Если бы вы увидели, вы бы удивились такому размеру. Тем более в наших местах. Мало того, что лось так еще и с такими огромными рогами.
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Сергей
вчера, 19:00
В Воронежской области они давно живут, Мизгирь его ещё называют
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Гость
вчера, 18:26
Это признак ядовитости района!
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