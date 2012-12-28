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Общество
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сегодня, 15:43
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В перегруженной 18-й школе Липецка хотят сдать в аренду спортивный и хореографический залы
Меж тем в ней учатся 1 318 детей вместо 800 по нормативу.
Отвечать на этот вопрос GOROD48 директор школы Денис Шведун категорически отказался.
Пришлось обращаться в департамент образования. Нам ответили, что школа выставляет на аукцион невостребованные образовательными программами и внеурочной деятельностью часы:
— Школы могут зарабатывать на такой возможности.
На той же государственной торговой площадке свои помещения сдают 30-я и 47-я школы Липецка.
Кстати, а почему спортзалы сдают в аренду? Помнится, в 2016 году тогда председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов анонсировал новый проект: открытия школ для занятий горожан физкультурой и спортом. С сентября того года на сайтах департамента и школ появилась информация о том, где откроются спортзалы для взрослого населения.
Эта идея — возможность предоставления спортзалов школ организованным группам во внеурочное время — появилась еще при мэре Михаиле Гулевском. Но дальше громкого заявления дело тогда не пошло: директора школ, опасаясь за сохранность помещений и инвентаря, тихо ее забанили. Но почему сейчас пустующие в вечерние часы, в выходные и праздничные дни спортзалы школы сдают в аренду? Ответа на этот вопрос в департаменте образования нам не дали.
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