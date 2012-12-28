В перегруженной 18-й школе Липецка хотят сдать в аренду спортивный и хореографический залы

Меж тем в ней учатся 1 318 детей вместо 800 по нормативу.

На ГИС «Торги» сегодня появились объявления о том, что липецкая школа №18 желает сдать в аренду спортивный и хореографический залы. Стартовая цена аренды первого помещения площадью 616,5 кв.м. — 19 268 рублей (с шагом аукциона в 963 рубля), второго — 6 323 (с шагом 316 рублей). Меж тем в рассчитанной на 800 учеников школе в 28-м микрорайоне только 536 младшеклассников, а всего в ней обучаются 1 318 детей и подростков. При этом по программам дополнительного образования в школе обучаются 1 060 учеников, а внеурочной деятельностью занимаются 1 320. Неужели при такой загруженности, вернее, перегруженности школы у администрации есть желание сдавать помещения в аренду?Отвечать на этот вопрос GOROD48 директор школы Денис Шведун категорически отказался.Пришлось обращаться в департамент образования. Нам ответили, что школа выставляет на аукцион невостребованные образовательными программами и внеурочной деятельностью часы:— Школы могут зарабатывать на такой возможности.На той же государственной торговой площадке свои помещения сдают 30-я и 47-я школы Липецка.Кстати, а почему спортзалы сдают в аренду? Помнится, в 2016 году тогда председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов анонсировал новый проект: открытия школ для занятий горожан физкультурой и спортом. С сентября того года на сайтах департамента и школ появилась информация о том, где откроются спортзалы для взрослого населения.Эта идея — возможность предоставления спортзалов школ организованным группам во внеурочное время — появилась еще при мэре Михаиле Гулевском. Но дальше громкого заявления дело тогда не пошло: директора школ, опасаясь за сохранность помещений и инвентаря, тихо ее забанили. Но почему сейчас пустующие в вечерние часы, в выходные и праздничные дни спортзалы школы сдают в аренду? Ответа на этот вопрос в департаменте образования нам не дали.