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Общество
910
сегодня, 15:43
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В перегруженной 18-й школе Липецка хотят сдать в аренду спортивный и хореографический залы

Меж тем в ней учатся 1 318 детей вместо 800 по нормативу.

На ГИС «Торги» сегодня появились объявления о том, что липецкая школа №18 желает сдать в аренду спортивный и хореографический залы. Стартовая цена аренды первого помещения площадью 616,5 кв.м. — 19 268 рублей (с шагом аукциона в 963 рубля), второго — 6 323 (с шагом 316 рублей). Меж тем в рассчитанной на 800 учеников школе в 28-м микрорайоне только 536 младшеклассников, а всего в ней обучаются 1 318 детей и подростков. При этом по программам дополнительного образования в школе обучаются 1 060 учеников, а внеурочной деятельностью занимаются 1 320. Неужели при такой загруженности, вернее, перегруженности школы у администрации есть желание сдавать помещения в аренду?

Отвечать на этот вопрос GOROD48 директор школы Денис Шведун категорически отказался.

Пришлось обращаться в департамент образования. Нам ответили, что школа выставляет на аукцион невостребованные образовательными программами и внеурочной деятельностью часы:

— Школы могут зарабатывать на такой возможности.

На той же государственной торговой площадке свои помещения сдают 30-я и 47-я школы Липецка.

Кстати, а почему спортзалы сдают в аренду? Помнится, в 2016 году тогда председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов анонсировал новый проект: открытия школ для занятий горожан физкультурой и спортом. С сентября того года на сайтах департамента и школ появилась информация о том, где откроются спортзалы для взрослого населения.

Эта идея — возможность предоставления спортзалов школ организованным группам во внеурочное время — появилась еще при мэре Михаиле Гулевском. Но дальше громкого заявления дело тогда не пошло: директора школ, опасаясь за сохранность помещений и инвентаря, тихо ее забанили. Но почему сейчас пустующие в вечерние часы, в выходные и праздничные дни спортзалы школы сдают в аренду? Ответа на этот вопрос в департаменте образования нам не дали.
школа
образование
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Лариса
8 минут назад
В чем проблема сдать помещение частному клубу в аренду вечером, когда там нет уроков? Вам какая разница? Хотите бесплатно? А тренеры за что должны работать, за спасибо? И раньше сдавались помещения, но это никого не интересовало. Или может вас попросили написать эту статью тот кто хотел сам снять, но ему не дали? Очень на заказ похоже.
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гость
19 минут назад
Репетиторство процветает, государственную недвижимость сдают в аренду, займитесь обучением и воспитанием!
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гость
22 минуты назад
Прямо коммерсанты! А организовать для своих детей ничего не пытались?
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Сергей
26 минут назад
А каким образом, помещения школы, предназначенные для занятий, попало в эту категорию. Там два гаража, можно шиномонтаж замутить.... Угомонитесь уже..... Банкиры.
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Сергей
29 минут назад
А чем перегружена???? Кстати??? С линейки ни дня занятий не было. А курильщиков, И других нарушителей хватает у тц, у футбольного манежа...... Не хватало их у школы ещë.
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Гостья
32 минуты назад
То что дети в 18 школе учатся не пойми по какому раписанию ни кого не волнует!!! Занятия проходят с 11.05 до 13.55 и какая это смена? Может на этот вопрос Шведун ответит Город48???
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Катюша
39 минут назад
Так практически в каждой школе сдают и всегда сдавали.Я не понимаю чего удивительного ,давно живём при капитализме.......
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Сергей
36 минут назад
Сдавался, спортшколам, хореографическим студиям, но не так..... Кому попало, С улицы. Это школа, а фитнессклуб.
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Сергей
43 минуты назад
А парковатся буду на территории школы???? Платно. Внеурочное это когда, после 19:00 в будни, И после 13:00 в выходные???? Предлагаю в мерии И правительстве устраивать свадебные застолья, и поминальные трапезы. Где,что, пусть сами решают. А то такие здания пустуют, а ведь за жкх платить, да и содержание тоже.
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Алексей
45 минут назад
Шведун же должен зарабатывать! Чего вы такие недогадливые.
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гость
50 минут назад
ФСБ пусть директора проверит.
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