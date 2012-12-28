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Ельчанка подала в суд на образовательный портал, требуя вернуть деньги за курс
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вчера, 16:21
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Ельчанка подала в суд на образовательный портал, требуя вернуть деньги за курс

В суде стороны помирились: деньги потребителю вернули добровольно.

В Елецком городском суде рассмотрено дело по иску ельчанки к ООО «Изикод» о признании прекращенным договора об оказании услуг, взыскании денег, уплаченных по договору, убытков, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Женщина записала своего ребенка на бесплатный пробный урок в интернете, по результатам которого решила купить полный курс из 108 уроков в рассрочку на 12 месяцев. Но потом оказалось, что на ельчанку была оформлена не рассрочка, а потребительский кредит под 18,07% годовых в размере 75 060 рублей. А после получения доступа к образовательному порталу женщина и вовсе расстроилась: по её мнению, качество этих материалов не соответствовало уровню и качеству подачи материала на бесплатном пробном уроке.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка дважды уведомила ООО «Изикод» о том, что она отказывается от занятий в рамках договора и запросила информацию о возврате денег. Но никакого подтверждения от фирмы о получении данного уведомления не было. И за защитой прав потребителя ельчанка пошла в суд и попросила признать прекращенным договор об оказании услуг, взыскать с ООО «Изикод» уплаченные по договору деньги и убытки (сумма процентов по кредитному договору), неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы.

Но производство по делу было прекращено в связи с отказом ельчанки от иска: спор был урегулирован мирным путем, ООО «Изикод» добровольно выплатило женщине деньги, что полностью её удовлетворило.
права потребителей
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Комментарии (1)

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Колян
вчера, 17:45
Где такие курсы, я тоже хочу подзарпботать.
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