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Общество
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вчера, 16:21
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Ельчанка подала в суд на образовательный портал, требуя вернуть деньги за курс
В суде стороны помирились: деньги потребителю вернули добровольно.
Женщина записала своего ребенка на бесплатный пробный урок в интернете, по результатам которого решила купить полный курс из 108 уроков в рассрочку на 12 месяцев. Но потом оказалось, что на ельчанку была оформлена не рассрочка, а потребительский кредит под 18,07% годовых в размере 75 060 рублей. А после получения доступа к образовательному порталу женщина и вовсе расстроилась: по её мнению, качество этих материалов не соответствовало уровню и качеству подачи материала на бесплатном пробном уроке.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка дважды уведомила ООО «Изикод» о том, что она отказывается от занятий в рамках договора и запросила информацию о возврате денег. Но никакого подтверждения от фирмы о получении данного уведомления не было. И за защитой прав потребителя ельчанка пошла в суд и попросила признать прекращенным договор об оказании услуг, взыскать с ООО «Изикод» уплаченные по договору деньги и убытки (сумма процентов по кредитному договору), неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы.
Но производство по делу было прекращено в связи с отказом ельчанки от иска: спор был урегулирован мирным путем, ООО «Изикод» добровольно выплатило женщине деньги, что полностью её удовлетворило.
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