Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии

Изначально его оштрафовали на 200 тысяч рублей, но прокуратура обжаловала приговор.

25-летний липчанин получил получил 2,5 года колонии общего режима за три эпизода мошенничества.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в июле прошлого года молодой человек решил подработать курьером мошенников: он забирал деньги у пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Всего он забрал более 1,5 миллиона рублей.Изначально курьеру мошенников было назначен штрафа в 200 тысяч рублей. Но Данковская межрайонная прокуратура не согласилась с мягким наказанием и подала апелляцию. В результате осужденному назначили 2,5 года лишения свободы.