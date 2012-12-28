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Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии
Происшествия
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сегодня, 15:19
Забравший у пенсионеров более 1,5 миллиона рублей курьер мошенников получил 2,5 года колонии
Изначально его оштрафовали на 200 тысяч рублей, но прокуратура обжаловала приговор.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в июле прошлого года молодой человек решил подработать курьером мошенников: он забирал деньги у пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Всего он забрал более 1,5 миллиона рублей.
Изначально курьеру мошенников было назначен штрафа в 200 тысяч рублей. Но Данковская межрайонная прокуратура не согласилась с мягким наказанием и подала апелляцию. В результате осужденному назначили 2,5 года лишения свободы.
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