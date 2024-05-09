Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники

Рассказываем всё самое главное про День знаний.

День знаний, который в этом году пришёлся на 2 сентября, обещает быть жарким. Воздух в Липецке прогреется до 28-30 градусов, без осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; в переулке Вилкова, 4.











В первый учебный день обычно не задают уроков. Но если бы они были, то выполнить задание было бы проблематично из-за отсутствия света жителям улиц 9-го Мая, Асфальтной, Мичурина, М.Расковой, Неделина, Орджоникидзе, Спортивной, Фруктовой, проспекта Мира. Без электричества они останутся в промежутке с 8:00 до 18:00, правда, энергетики обещают успеть смонтировать приборы учёта в течение 3-х часов, а там – как повезёт.











Линейки повышенной безопасности





Линейки в честь начала учебного года в Липецке всё-таки разрешили, несмотря на тревожное время (6+).











Праздновать начало учебного года сегодня будут не только в школах. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) проведут конкурсно-познавательную программу «Первосентябрьский калейдоскоп» (6+).







Собравшиеся как проходит этот праздник в разных странах мира, какие существуют интересные традиции начала нового учебного года. Ребят ждут познавательные викторины и веселые конкурсы, увлекательные творческие задания на внимание и логику, а также встреча с любимыми литературными произведениями.















В честь 1 сентября пройдут и гулянья в парке Победы, правда, в течение всего одного часа с 18:00 (0+).









По своему отметит День знаний и липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9). Вообще начать учебный год в зверинце – это крутая идея.







С 11:00 до 16:00 пройдёт катание детей на пони (6+).





В 12:30 и в 14:30 - тематический день кролика и черепахи в детском развлекательном городке (0+).











Сегодня к активной деятельности в Липецке приступят несколько тысяч школьников, сотни педагогов и один киновед.









9 из 10 учителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, почти все родители с ними согласны, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.





С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 87% родителей школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках».















В другом исследовании SuperJob говорится, что выпускники 9-х классов всё чаще выбирают для поступления средние специальные учебные заведения. Да и могло ли быть иначе, если на самом верху говорят о том, что молодежи нужно думать о рабочих специальностях, а в высоких кабинетах уже есть кому заседать. Плюс, школы стали всё чаще отказывать выпускникам в приёме в 9-й класс, чем к слову нарушают закреплённое в Конституции право на образование, но большинство населения боится даже обратиться в суд.



















Выпускники, что учились чуть лучше, выбирают IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.

С удобствами временно расстанутся и жители частного сектора на улице 9 января.Сегодня на улицах Липецка ожидается смесь понедельника и пятницы – короче, ад будет на дорогах. Есть у многих такая традиция – вести чадо на машине в День знаний, поэтому поток сегодня не иссякнет. Лучше заглядывать в «Яндекс-карты», чтобы оперативно узнавать о самых больших пробках и находить маршруты их объезда.Линейка у каждой школы своя, в большинстве решили не собирать учеников всех вместе, а проведут построение и прозвенят в колокольчик по параллелям: отдельно для первых классов, для вторых и т.д.Обещают, что меры безопасности будут повышенными, но конкретно никто ничего не объяснял. Возможно, у школьных охранников сегодня в карманах будет не один, а два бутерброда.Участие бесплатное, но время для мероприятия выбрано крайне неудачное – 10:00, в этом время большинство ребят будут ещё в школах, а у некоторых только начнётся линейка. Но отчёт о проведённом мероприятии наверняка будет отличным!Липчан ждёт семейно-анимационная программа, музыка и веселые конкурсы.В 14:00 - показательное кормление кошачьих, лекция у вольеровНу и само собой можно гулять между клеток с животными сколько душе угодно.Знаменитый Алексей Колбаско начинает новый сезон своих рассказов о кино в 15:30 в библиотеке на Тракторной (ул. Ильича, 16). В фокус внимания знающего всё-всё про кино специалиста попадёт творчество оскароносного режиссёра Владимира Меньшова, тем более, что совсем скоро – 17 сентября будут отмечать 85-летие со дня его рождения«Каждый фильм — это поступок», — говорил Меньшов и снимал свои киноленты с многолетними перерывами между ними, тщательно подбирая тему и сценарий. Но не всё в работе шло гладко, и многое подметил всевидящий Колбаско, который сегодня поделится знаниями с любителями кино. Например, расскажет о том, как Меньшов чуть не сдался на первой своей режиссёрской работе – хотел отказаться от съемок музыкального фильма «Розыгрыш». И много ещё малоизвестных фактов, снабжённых фрагментами фильмов, интересными воспоминаниями, в том числе – о встрече самого киноведа с режиссёром на стадии «Мосфильм» много лет назад. Каждая лекция Колбаско – это шоу, само по себе достойное экранизации.Вход свободный.Только 7% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы».Среди учителей уровень одобрения ещё выше – 90%. Лишь 5% педагогов не поддержали запрет.Так вот, сервис утверждает, что наиболее востребованными после 9-го класса являются строительные специальности монтажника, электромонтёра и электромонтажника, а еще – слесаря, токаря и фрезеровщика.