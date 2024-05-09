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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники

Рассказываем всё самое главное про День знаний.

Жара до 30

День знаний, который в этом году пришёлся на 2 сентября, обещает быть жарким. Воздух в Липецке прогреется до 28-30 градусов, без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; в переулке Вилкова, 4.

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С удобствами временно расстанутся и жители частного сектора на улице 9 января.

Отключение света

В первый учебный день обычно не задают уроков. Но если бы они были, то выполнить задание было бы проблематично из-за отсутствия света жителям улиц 9-го Мая, Асфальтной, Мичурина, М.Расковой, Неделина, Орджоникидзе, Спортивной, Фруктовой, проспекта Мира. Без электричества они останутся в промежутке с 8:00 до 18:00, правда, энергетики обещают успеть смонтировать приборы учёта в течение 3-х часов, а там – как повезёт.

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Пробки

Сегодня на улицах Липецка ожидается смесь понедельника и пятницы – короче, ад будет на дорогах. Есть у многих такая традиция – вести чадо на машине в День знаний, поэтому поток сегодня не иссякнет. Лучше заглядывать в «Яндекс-карты», чтобы оперативно узнавать о самых больших пробках и находить маршруты их объезда.


Линейки повышенной безопасности

Линейки в честь начала учебного года в Липецке всё-таки разрешили, несмотря на тревожное время (6+).

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Линейка у каждой школы своя, в большинстве решили не собирать учеников всех вместе, а проведут построение и прозвенят в колокольчик по параллелям: отдельно для первых классов, для вторых и т.д.
Обещают, что меры безопасности будут повышенными, но конкретно никто ничего не объяснял. Возможно, у школьных охранников сегодня в карманах будет не один, а два бутерброда.

Всё про День знаний

Праздновать начало учебного года сегодня будут не только в школах. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) проведут конкурсно-познавательную программу «Первосентябрьский калейдоскоп» (6+).

Собравшиеся как проходит этот праздник в разных странах мира, какие существуют интересные традиции начала нового учебного года. Ребят ждут познавательные викторины и веселые конкурсы, увлекательные творческие задания на внимание и логику, а также встреча с любимыми литературными произведениями.

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Участие бесплатное, но время для мероприятия выбрано крайне неудачное – 10:00, в этом время большинство ребят будут ещё в школах, а у некоторых только начнётся линейка. Но отчёт о проведённом мероприятии наверняка будет отличным!

Гулянья в парке

В честь 1 сентября пройдут и гулянья в парке Победы, правда, в течение всего одного часа с 18:00 (0+).

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Липчан ждёт семейно-анимационная программа, музыка и веселые конкурсы.

День кролика

По своему отметит День знаний и липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9). Вообще начать учебный год в зверинце – это крутая идея.

С 11:00 до 16:00 пройдёт катание детей на пони (6+).

В 12:30 и в 14:30 - тематический день кролика и черепахи в детском развлекательном городке (0+).

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В 14:00 - показательное кормление кошачьих, лекция у вольеров (6+).

Ну и само собой можно гулять между клеток с животными сколько душе угодно.

Если друг оказался… Меньшов

Сегодня к активной деятельности в Липецке приступят несколько тысяч школьников, сотни педагогов и один киновед.

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Знаменитый Алексей Колбаско начинает новый сезон своих рассказов о кино в 15:30 в библиотеке на Тракторной (ул. Ильича, 16). В фокус внимания знающего всё-всё про кино специалиста попадёт творчество оскароносного режиссёра Владимира Меньшова, тем более, что совсем скоро – 17 сентября будут отмечать 85-летие со дня его рождения (12+).

«Каждый фильм — это поступок», — говорил Меньшов и снимал свои киноленты с многолетними перерывами между ними, тщательно подбирая тему и сценарий. Но не всё в работе шло гладко, и многое подметил всевидящий Колбаско, который сегодня поделится знаниями с любителями кино. Например, расскажет о том, как Меньшов чуть не сдался на первой своей режиссёрской работе – хотел отказаться от съемок музыкального фильма «Розыгрыш». И много ещё малоизвестных фактов, снабжённых фрагментами фильмов, интересными воспоминаниями, в том числе – о встрече самого киноведа с режиссёром на стадии «Мосфильм» много лет назад. Каждая лекция Колбаско – это шоу, само по себе достойное экранизации.

Вход свободный.

Липчане за запрет телефонов на уроках

9 из 10 учителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, почти все родители с ними согласны, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 87% родителей школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках».

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Только 7% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы».

Среди учителей уровень одобрения ещё выше – 90%. Лишь 5% педагогов не поддержали запрет.

Я бы в монтажники пошёл….

В другом исследовании SuperJob говорится, что выпускники 9-х классов всё чаще выбирают для поступления средние специальные учебные заведения. Да и могло ли быть иначе, если на самом верху говорят о том, что молодежи нужно думать о рабочих специальностях, а в высоких кабинетах уже есть кому заседать. Плюс, школы стали всё чаще отказывать выпускникам в приёме в 9-й класс, чем к слову нарушают закреплённое в Конституции право на образование, но большинство населения боится даже обратиться в суд.

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Так вот, сервис утверждает, что наиболее востребованными после 9-го класса являются строительные специальности монтажника, электромонтёра и электромонтажника, а еще – слесаря, токаря и фрезеровщика.

Выпускники, что учились чуть лучше, выбирают IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.

Дорогие липчане! Поздравляем всех причастных с Днём знаний! Особенно хотим обратиться у ученикам школ, чтобы они не допускали распространённой ситуации, когда День есть, а знаний – нет. И учителям терпения. Научиться читать в наше время важно хотя бы потому, что без этого вы не сможете узнать ни одной новости на GOROD48, а значит жизнь не будет полноценной. Мы в любое время дня и ночи информируем липчан обо всех важных и интересных событиях в нашем регионе, являясь глазами и ушами местных жителей. Не случайно нас давно называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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