Липецкий мини-футбол проиграл «коммунистам», у которых главное оружие – атакующий вратарь

Наша команда начала второй сезон в Суперлиге.

Добавим, что КПРФ побеждала в чемпионате России в 2020 и 2023 гг., а в прошлом сезоне осталась без наград, заняв по итогам плей-офф 4-е место. Липецкая команда второй год в Суперлиги, в плей-офф пока не выбиралась.





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Мини-футбольный клуб Липецкой области в стартовой игре нового сезона Суперлиги уступил на выезде столичному КПРФ – 1:2.На паркете в подмосковном Климовске липчанам посчастливилось открыть счёт уже на 2-й минуте. Ивуарийский «легионер» липчан Янник Джилеру Сомплей выступил в роли классического «столба», с которым сыграл в стенку Евгений Мурашов и, выбежав из-за спин защитников, «расстрелял» вратаря – 1:0.В дальнейшем липчане ещё несколько раз угрожали воротам хозяев, например, когда на 5-й минуте Елисей Елисеев и Максим Осипов убежали вдвоём на одного вратаря, но позволили защитнику настичь их и выбить мяч.«Коммунисты» в ответ противопоставили оригинальную тактику: подключения к атакам вратаря Дмитрия Путилова. Именно Путилов на 12-й минуте пробил издали, после чего Денис Бурков добил мяч в сетку – 1:1.Чуть позже после ещё одного удара столичного голкипера мяч угодил в перекладину ворот липчан.Во втором тайме «серпасто-молоткастые» сыграли собраннее, и моментов у их ворот стало меньше. А сами хозяева сумели забить победный гол на 32-й минуте – удар Дениса Швыдко оказался неберущимся для Родиона ЗалалетдиноваюВ самой концовке матча, когда Липецк выпустил вратаря-гонялу, в роли которого выступил Денис Гуляйкин, наша команда претендовала на 6-метровый пенальти. Судьям пришлось смотреть видеоповтор, но в итоге они решили, что бразилец Даниэль Баталья не играл рукой в своей штрафной площади.- Достаточно хороший первый тайм. Когда играешь с таким соперником, у тебя не будет слишком много моментов. Надо было стараться реализовывать больше, чем мы забили. Соперник добавляет, включает скорости, там хватает мастерства. Мы наоборот устаём, тратим много сил. Во втором тайме мяч перестал держаться. Но в целом в обороне мы дорабатывали. Допустили по-настоящему одну грубую ошибку, она и закончилась голом. Расстроен, разочарован, играли неплохо. Будем двигаться дальше. Есть моменты, которые меня радуют и по отношению ребят, и по мастерству. – подвёл итог тренер липчан Темур Алекберов.- Сложный матч, соперник имел возможность сравнять счёт, - считает главный тренер КПРФ Бесо Зоидзе. -В первом тайме я был чуть напряжён, когда при счете 0:1 мы допустили несколько ошибок. Благодарен команде, первая победа была важна.Завтра в Климовске состоится повторная встреча.