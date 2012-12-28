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22 минуты назад
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23-летняя девушка решила заработать на инвестициях и лишилась 1,2 миллиона рублей

А 64-летняя женщина поверила звонку «сотрудника Центробанка» и перевела мошенникам 970 тысяч рублей.

29 августа в Ельце в полицию обратилась 23-летняя девушка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девушка две недели общалась в приложении для видеосвязи с финансовым консультантом и пыталась заработать пассивных доход. В результате она успела вложить в инвестиции 1,2 миллиона рублей до того, как поняла, что нарвалась на мошенника.

Ещё один инвестор в Ельце потерял 150 тысяч рублей. Мужчине 67 лет, с консультантом он общался 15 дней через популярный мессенджер.

В Грязях 72-летней женщине сообщили в мессенджере о неправомерном списании средств с её счёта, она попыталась обезопасить свои деньги и лишилась 100 тысяч рублей.

31-летняя женщина искала дополнительный доход в месcенджерах. Но заработать не получилось: наоборот, женщина лишилась 103 тысячи рублей.

А 64-летняя женщина 27 августа поверила звонку «сотрудника Центробанка» и перевела мошенникам 970 тысяч рублей. 29 августа потерпевшая пришла в полицию.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Гость
19 минут назад
а зачем Вы идете в полицию, если сами без мозгов
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