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Происшествия
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22 минуты назад
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23-летняя девушка решила заработать на инвестициях и лишилась 1,2 миллиона рублей
А 64-летняя женщина поверила звонку «сотрудника Центробанка» и перевела мошенникам 970 тысяч рублей.
Ещё один инвестор в Ельце потерял 150 тысяч рублей. Мужчине 67 лет, с консультантом он общался 15 дней через популярный мессенджер.
В Грязях 72-летней женщине сообщили в мессенджере о неправомерном списании средств с её счёта, она попыталась обезопасить свои деньги и лишилась 100 тысяч рублей.
31-летняя женщина искала дополнительный доход в месcенджерах. Но заработать не получилось: наоборот, женщина лишилась 103 тысячи рублей.
А 64-летняя женщина 27 августа поверила звонку «сотрудника Центробанка» и перевела мошенникам 970 тысяч рублей. 29 августа потерпевшая пришла в полицию.
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