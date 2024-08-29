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Происшествия
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сегодня, 10:35
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Три жилых дома и машина горели в Липецкой области
В регионе за сутки зарегистрированы 22 пожара.
В тот же вечер горел жилой дом в Данкове на улице Московской. Огонь повредил более половины кровли и десять квадратных метров отделки с вещами в комнате. А в селе Анино Грязинского района жилой дом сгорел полностью. Еще один дом горел ночью 29 августа на улице Трудовой в Липецке — повреждено имущество на пяти квадратных метрах.
Кроме того 28 августа сгорели две надворные постройки — в селе Вторые Требуны Тербунского района и в селе Каликино Добровского округа.. В селе Октябрьского Усманского района сгорели 300 тюков соломы общей массой 7,5 тонн.
Площадь возгорания иловых отложений в Аргамаченском карьере Елецкого района составила 400 квадратных метров.
Также пожарные более чем за сутки десять раз тушили мусор на открытой площади, контейнерах и в бесхозном строении, трижды горела суха трава. А всего в регионе зарегистрировано 22 сообщения о пожарах.
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